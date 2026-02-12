Dubbel feest voor Nederland bij het shorttracken. Donderdag wonnen Xandra Velzeboer (500 meter) en Jens van 't Wout (1000 meter) op waanzinnige wijze goud op de Olympische Winterspelen. Het levert ze niet alleen eeuwige roem op, maar ook een lekkere geldbonus.

Xandra Velzeboer revancheerde zich met de gouden medaille voor haar val van dinsdag in de halve finale op de gemengde aflossing. Nederland liep daardoor een finaleplaats en mogelijke medaille mis. Velzeboer liet haar tranen na haar val de vrije loop.

Op de 500 meter liet ze zien waarom ze de beste is. Velzeboer reed samen met de Nederlandse Selma Poutsma de finale. Laatstgenoemde viel in de openingsbocht, waardoor de eindstrijd over moest. Het deerde Velzeboer niet, want ze schaatste met overmacht naar haar langverwachte gouden medaille. Eerder op de avond verscherpte ze het wereld- en olympisch record.

Enorme sensatie Jens van 't Wout

Velzeboer was nog niet klaar met juichen of er volgde alweer een tweede medaille voor de ploeg van bondscoach Niels Kerstholt. Van 't Wout won na een waanzinnige inhaalactie uiteindelijk goud.

Van 't Wout revancheerde zich, net als Velzeboer, voor de halve finale op de gemengde aflossing van dinsdag. Velzeboer probeerde daarin een gat dicht te rijden dat was ontstaan door Van 't Wout. De shorttracker had problemen met zijn schaats.

Prijzengeld Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout

Die gouden medaille zullen ze voor eeuwig koesteren. Maar vanuit NOC*NSF wacht er nog een mooie beloning. Een gouden plak op de Olympische Winterspelen levert namelijk 30.000 euro op. Een lekker bedrag voor Velzeboer en Van 't Wout. Overigens blijft het hier bij, ook al pakken ze verder dit toernooi nog meer medailles. Het is de laatste keer dat de Nederlandse sportkoepel geld uitdeelt voor eremetaal op de Spelen.