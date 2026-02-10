Xandra Velzeboer is dé Nederlandse topper van de shorttrackploeg. Samen met Jens van 't Wout is zij topfavoriet voor diverse gouden medailles. Ook haar zusje Michelle is erbij op de Olympische Spelen in Milaan. Zij hebben de genen duidelijk van hun bekende vader Marc. Hij speelt een belangrijke rol in hun shorttrackcarrière.

Dat de zusjes Velzeboer zouden gaan shorttracken, stond eigenlijk al bij hun geboorte in de sterren geschreven. Van vaders kant zit het dubbel en dwars in hun genen. Marc Velzeboer was namelijk ook een begenadigd shorttracker en deed in 1992 mee aan de Olympische Winterspelen in Albertville. Hij werd tiende op de 1000 meter en ook zijn zussen Monique en Simone (de tantes van Xandra en Michelle dus) haalden de Spelen. Broer (oom) Alex behoorde in de spectaculaire sport tot de Nederlandse sport en sinds 2015 is hij coach bij Team Essent.

Vreselijke eindes van carrières

In het topsportleven van de oudere generatie Velzeboer ging het vreselijk mis. Monique viel dusdanig hard tijdens het shorttracken, dat ze een dwarslaesie opliep en in een rolstoel belandde. Ook de carrière van Alex eindigde abrupt, vlak voor de Spelen van 2002. Daardoor haalde hij die net niet. In dat licht speelt Marc dan weer een hoofdrol. Om zijn dochters Xandra en Michelle zoveel mogelijk te beschermen van al het leed, ontwierp hij een speciale shorttrackhelm.

Ontwerper van speciale helm

Jarenlang was een simpele helm het enige wat shorttrackers op hun hoofd hadden ter bescherming. Maar dankzij vader Marc neemt een speciale variant de sport langzaamaan over. Zijn dochters rijden sinds dit seizoen met de door hun vader ontworpen helm, waar ook een doorzichtig vizier voor hun gezicht op zit. Marc Velzeboer kwam met het idee en ontwerp op de proppen toen het in 2019 vreselijk misging bij Jens van 't Wout. Hij viel met zijn gezicht op de schaats van een tegenstander en heeft daar nog altijd een litteken van op zijn wang zitten.

Olympische Spelen in Milaan

De zusjes Velzeboer, en zeker Xandra, behoren tot de wereldtop in het shorttracken en pakten al diverse internationale medailles. Op de Olympische Spelen in Milaan hopen zij voor Nederland een medailleregen te verzorgen. Met hun speciale helm dus, ontworpen door vader en oud-olympiër Marc Velzeboer.