Twee van de 38 sporters van TeamNL op de Olympische Spelen in Milaan hebben de eer gekregen om vlaggendrager te zijn tijdens de openingsceremonie. Gek genoeg zijn dat niet de bekende schaatsers, maar juist twee landgenoten die andere sporten beoefenen. Hier lees je wie Jens van 't Wout en Kimberley Bos zijn.

De openingsceremonie van de Winterspelen wordt op verschillende locaties tegelijkertijd gehouden. De 24-jarige shorttracker Van 't Wout draagt vrijdag 6 februari 2026 het rood-wit-blauw in het voetbalstadion San Siro in Milaan, terwijl de 32-jarige skeletonster Bos dezelfde vlag draagt in de bergplaats Cortina d'Ampezzo

'Een mooie gelegenheid'

Chef de mission Carl Verheijen koos bewust voor de twee topsporters. "Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten. We mogen trots zijn dat we met TeamNL in zo veel verschillende wintersporten vooraan meedoen." Zeker durfal Bos weet al wat het is om de allerbeste van de wereld te zijn.

Wie is Kimberley Bos?

De in Ede geboren Bos won vier jaar geleden op de Winterspelen in Peking al eens brons en werd in 2025 zelfs wereldkampioen in haar sport. Ze begon ooit in het bobsleeën, maar maakte in 2013 als junior de overstap naar het skeleton. In die sport glijden deelnemers op een slee met het hoofd naar voren een stijle baan af, soms met snelheden van zo'n 130 kilometer per uur. In 2018 werd ze de eerste Nederlandse in het skeloton op de Olympische Spelen, waar ze achtste werd.

Wie is Jens van 't Wout?

De 24-jarige Jens van 't Wout deed al eens mee aan de Olympische Spelen, maar was vier jaar geleden bij zijn debuut lang nog niet zo goed als dat hij nu is. Op de EK shorttrack won hij recent alle individuele afstanden en is hij de grote favoriet voor minstens één medaille en mogelijk vier. Hij heeft een relatie met collega-shorttrackster Zoë Deltrap, die ook op de Spelen in Milaan is. Zijn broertje Melle van 't Wout is óók shorttracker en onderdeel van de relayploeg.

Groot litteken

Van 't Wout won de afgelopen jaren meermaals goud, zilver en brons, maar doet dat met een groot litteken in zijn gezicht. In 2019 ging het helemaal mis tijdens een shorttrackwedstrijd, toen hij de schaats van zijn idool Vladislav Bykanov door zijn wang voelde gaan. Hij voelde door de adrenaline geen pijn, maar zag aan de reacties om hem heen dat het mis was.

"Aan één millimeter huid zat mijn wang nog vast, waardoor het net niet helemaal door was. Door de adrenaline in mijn lijf voelde ik geen pijn. Ik zag echter dat Dave (zijn coach, red.) helemaal wit wegtrok. Op datzelfde moment stroomde het bloed langs mijn nek en schaatspak. Toen wist ik wel dat het heftig was", zei hij ooit over zijn litteken.

Bijnaam 'Scarface' en gouden tand

Tientallen hechtingen waren ervoor nodig om alles weer aan elkaar te krijgen. Hij heeft door het litteken zijn zelfverzonnen bijnaam gekregen: Scarface. Ook heeft hij een gouden tand, die na dezelfde crash in zijn mond is gezet om kwijtgeraakte tanden te vervangen.