Met de Olympische Spelen in aantocht heeft een Duitse atlete alle aandacht naar zich toe getrokken. IJshockeyster Franziska Feldmeier schittert namelijk in de Playboy. Daarmee treedt ze in de voetsporen van de Nederlandse topschaatsster Joy Beune.

Feldmeier siert de cover van het pikante blad voor de editie van maart. "Een sportief, gespierd lichaam kan net zo vrouwelijk en mooi zijn. Dat is precies wat ik wilde laten zien", zegt de speelster in het bijhorende interview. Ook de zichtbaarheid van haar sport is belangrijk voor haar. "Als jonge spelers naar me toe komen en zeggen dat ik hun rolmodel ben, is dat heel bijzonder. Dat gebeurde in mijn tijd bijna nooit."

'Dit is hét gespreksonderwerp'

Duitsland doet voor het eerst sinds de Winterspelen van 2014 in Sochi mee. Het zit in een poule met Zweden, Japan, Frankrijk en gastland Italië. Aanvoerster Daria Gleißner (32) is blij met het publieke imago van haar teamgenote. "Het was haar eigen beslissing en de foto's zijn erg leuk om te zien. Natuurlijk is het een gespreksonderwerp binnen het team. Iedereen mag zich presenteren zoals hij of zij wil, en we zijn dankbaar voor alle aandacht", citeert Bild haar.

Abonnees krijgen waar voor hun geld

Feldmeier was niet de enige atlete die trots poseerde voor de komende editie van de Duitse Playboy. Ook bobsleewereldkampioene Vanessa Mark is er in te zien. Degenen die het blad met diepgaande interviews en oppervlakkige kledingkeuzes aanschaffen, krijgen dus waar voor hun geld. In tegenstelling tot Feldmeier is Mark niet te bewonderen op de Olympische Winterspelen.

Feldmeier kan met Beune praten over de ervaringen van de Playboy. De topschaatsster stond namelijk in december 2024 voorop op de Nederlandse editie. "Ik moest erover nadenken, maar wist ook snel: Playboy is next level", zei ze destijds. Zij besprak het ook met haar vriend Kjeld Nuis. "Kjeld zei meteen: moet je doen! Hoe cool, hoe stoer! Als je het later terugziet, heb je het toch maar gedaan."

Start Olympische Winterspelen

De Winterspelen van Milaan worden vrijdag officieel afgetrapt met de openingsceremonie. Dan is Duitsland al in actie gekomen in het ijshockeytoernooi. Zij spelen donderdag al tegen Zweden.