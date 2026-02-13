Heel wintersportlievend Nederland leeft de afgelopen dagen mee met de Oekraïnse skeletonner Vladyslav Heraskevych. Hij werd gediskwalificeerd vanwege de helm die hij wilde dragen en vocht die beslissing aan. Daar heeft de atleet nu een goed gevoel over.

Skeletonner Heraskevych houdt dus een positief gevoel over over de aanstaande uitkomst van de hoorzitting over zijn olympische deelname. Die vocht de Oekraïner aan bij het internationale sporttribunaal CAS. Het internationaal olympisch comité (IOC) diskwalificeerde Heraskevych om de afbeeldingen van omgekomen sporters uit de Oekraïne op zijn helm.

Statement

Met de helm wilde de atleet een statement maken naar de nog altijd voortdurende oorlog tussen zijn land Oekraïne en Rusland. Op de helm staan plaatjes van sporters die zijn omgekomen tijdens de oorlog en mogelijk anders zelf actief waren geweest tijdens de Spelen in Milaan. Een politiek beladen boodschap vindt het IOC. En dat mag niet op het grote sportevenement. Sport en politiek moeten daar gescheiden zijn, zo luidt het.

Escalatie

Het IOC "heeft de situatie doen escaleren", zei de 27-jarige Oekraïner na de hoorzitting. Er wordt mogelijk vrijdag al een uitspraak gedaan in de zaak. Jeraskevitsj acht het echter zelf onwaarschijnlijk dat hij nog in actie zal komen, ook als hij de zaak wint. De skeletoncompetitie is al halverwege, de derde run begint vrijdagavond om 19.30 uur. De zitting vindt plaats in Milaan, de wedstrijd in Cortina d'Ampezzo.

Kirsty Coventry

IOC-voorzitter Kirsty Coventry was enorm geraakt door het hele voorval. Het leidde tot veel emoties en tranen bij de Zuid-Afrikaanse. Het IOC leek deels overstag te gaan door toe te staan dat Heraskevych de helm zou dragen tijdens officiële trainingen, maar dat was voor de atleet zelf niet genoeg. Hij wilde de helm per se ook tijdens de wedstrijd dragen en dat mocht nou eenmaal niet.

Voorzitter Coventry heeft de diskwalificatie verdedigd in de zitting. "De regels zijn de regels en ik geloof in de regels", zei Coventry. Ze benadrukte dat olympiërs zich buiten competitie politiek mogen uitlaten, maar dat de wedstrijden neutraal moeten blijven.

