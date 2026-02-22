De Olympische Winterspelen worden zondag afgesloten met de sluitingsceremonie in Verona. Jorrit Bergsma en Xandra Velzeboer maakten daar na ruim een half uur show hun entree met de Nederlandse vlag.

Shorttrackster Velzeboer en langebaanschaatser Bergsma droegen zondag bij de slotceremonie van de 25e Winterspelen de Nederlandse vlag in de historische Arena di Verona, waar normaal gesproken theater en opera worden opgevoerd. De twee Nederlanders liepen in een optocht tussen alle andere vlaggendragers van de andere deelnemende landen.

Velzeboer won op de Spelen de 500 en 1000 meter en Bergsma was de beste op de massastart en pakte brons op de 10 kilometer. Zij kregen zaterdag van chef de mission Carl Verheijen te horen dat ze de vlag mochten dragen.

24 van de andere 36 sporters van TeamNL zijn ook aanwezig bij de slotceremonie, die tot 23.00 uur duurt. Zij kwamen enkele minuten later samen met alle andere niet-vlaggendragers het amfitheater binnenlopen.

Succesvolste Spelen ooit

Met tien gouden medailles en twintig medailles totaal waren het voor Nederland de succesvolste Winterspelen ooit. Jens van 't Wout, vlaggendrager bij de openingsceremonie in Milaan, blonk uit met drie gouden en een bronzen medaille.

Nederland haalde bij de drie vorige Spelen elke keer acht gouden medailles en scherpte in Italië dus het record aan door er twee meer te pakken. Die waren eerlijk verdeeld tussen het shorttrack en het langebaanschaatsen. Met de tien gouden medailles eindigde Nederland als derde op de medaillespiegel en dat is de hoogste positie ooit voor TeamNL.