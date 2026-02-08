Juichen na een goede prestatie zien we in tal van sporten regelmatig. Maar de manier waarop de Oostenrijkse snowboarder Benjamin Karl zijn nieuwe gouden plak vierde, is uitzonderlijk - en al helemaal op de Winterspelen.

Karl liet zondagochtend zijn kunsten zien in de parallelreuzenslalom. In de finale reed hij lange tijd achter de Zuid-Koreaan Kim Sang-kyum in het Livigno Snow Park, maar in de slotfase maakte zijn tegenstander een foutje. Karl profiteerde optimaal, kwam 0,19 seconde eerder over de streep en pakte het goud. Het is zijn tweede opeenvolgende olympische titel in deze discipline. Tervel Zamfirov uit Bulgarije reed naar brons.

Feestje

En daarmee kon het feest voor de 40-jarige Karl beginnen. Hij pompte zijn armen in de lucht en schreeuwde het uit van blijdschap, maar daar liet hij het niet bij. Karl rukte zijn jas én vier lagen kleding uit, gooide een wolk poedersneeuw de lucht in en liet zich daarna languit, met zijn gezicht naar beneden, in de sneeuw vallen. Dat Karl zijn overwinning zou uitbundig vierde, is niet zo gek. Deze Spelen zijn namelijk de laatste van de Oostenrijker. Na dit seizoen stopt hij.

Later trok Karl in elk geval zijn jas weer aan voor de medailleceremonie. Volledig gekleed stond hij samen met Kim Sang-kyum en Tervel Zamfirov op het podium, terwijl het volkslied klonk.

Historisch

Met die zege werd Karl de eerste snowboarder ooit met vier olympische medailles. Naast zijn twee keer goud pakte hij ook brons op de Spelen van 2014 in Sochi en zilver op de Spelen van 2010 in Vancouver.

Olympische Winterspelen bij Sportnieuws.nl