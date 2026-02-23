Skilegende Lindsey Vonn lag na haar crash bij de Olympische Winterspelen gedurende twee weken in een ziekenhuis. Eerst in Italië en na haar terugkeer in haar thuisland ook in de Verenigde Staten. Maandag kon ze goed nieuws melden: Vonn is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat is een enorme opluchting na een horrorperiode, waarin mogelijk haar been moest worden geamputeerd.

In een post op Instagram schrijft Vonn: "Ik ben eindelijk uit het ziekenhuis! Na bijna twee weken in een ziekenhuisbed te hebben gelegen, vrijwel volledig immobiel, ben ik nu eindelijk sterk genoeg om naar een hotel te verhuizen. Het is nog niet thuis, maar het is een enorme stap!"

In de bijbehorende video vertelt ze over de enorme onzekerheid die haar heeft geplaagd. Ze kreeg het zwaar te verduren. Er werd gevreesd dat een been moest worden afgezet. Daar kwam nog compartimentsyndroom boven (hoge druk in de benen), Vonn onderging een bloedtransfusie. moest plaatsnemen in een rolstoel en zal zich daar de komende weken in moeten verplaatsen.

Dokter

Ze prijst haar dokter. Hij ontdekte dat er van alles mis was met haar been, wat zich al had opgebouwd voor de crash op de Winterspelen. "Hij heeft mijn been gered", zegt ze dankbaar.

"Hij heeft mij gered. Alles gebeurt om een reden. Had ik niet vlak voor de Spelen mijn kruisband afgescheurd, wat sowieso wel een keer zou gebeuren, dan had hij niet nu mijn been kunnen redden."

Val bij olympische afdaling

De 41-jarige Vonn kwam tijdens de olympische afdaling zwaar ten val en brak een been. De Amerikaanse werd vier keer geopereerd in Italië en vloog medio februari naar haar geboorteland. Vonn begon met een zware knieblessure aan de olympische afdaling. Ze zegt "geen spijt" te hebben van haar beslissing om te starten.

Krukken

Vonn wacht nu een revalidatietraject dat geen makkie zal worden. "Nu ga ik me richten op mijn revalidatie en hopelijk kan ik binnen een paar weken van een rolstoel naar krukken",legt ze uit.

"Het zal ongeveer een jaar duren voordat alle botten zijn genezen en daarna beslis ik of ik al het metaal laat verwijderen of niet. Vervolgens zal ik opnieuw geopereerd worden om uiteindelijk mijn kruisband (ACL) te herstellen. Het wordt een lange weg, maar ik kom er wel. In ieder geval ben ik uit het ziekenhuis. Hou van jullie allemaal."

'Ik ben geen arts'

Verder schrijft ze dit: "Ik hoop dat ik mijn blessure goed genoeg heb uitgelegd. Ik ben geen arts, dus als ik iets niet helemaal perfect uitleg, vergeef het me alsjeblieft. Toen de blessure gebeurde, was de situatie op veel manieren behoorlijk uitdagend, maar uiteindelijk werd alles weer onder controle gebracht. Nogmaals, dank je wel Dr. Tom Hackett."

Risico

Eerder liet ze weten dat het haar keus was om mee te doen aan de Winterspelen. Ze zei: "Ik wist wat ik deed. Ik koos ervoor om risico te nemen". Er kwam namelijk veel kritiek op de keus van haar en haar team om toch van start te gaan.

De olympisch kampioen van 2010 keerde eind 2024 na jaren terug in het skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. Ze behaalde 84 wereldbekerzeges.