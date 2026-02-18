William Dandjinou speelde een opmerkelijke rol in de finale van de 500 meter op de Olympische Spelen. De Canadees greep op alle afstanden al naast de medailles en kwam in de A-finale tegen drie Nederlanders en landgenoot Steven Dubois er niet aan te pas. Hij gaf na afloop een opmerkelijk interview en wordt daarvoor geroemd.

Als 'groot sportman' kwam Dandjinou na afloop bij de NOS zijn verhaal doen. Analiste en voormalig topshorttrackster Jorien ter Mors prees hem voor zijn woorden aldaar. Veel Nederlandse fans zullen hem tijdens de finale vervloekt hebben voor het blokkeren van Teun Boer en Jens van 't Wout. Maar hij deed het niet expres, zo wil hij duidelijk maken.

'Ik wil mij richten tot de Nederlandse fans'

"Ik wil mij richten tot de Nederlandse fans: het was echt niet de bedoeling om iemand een beuk te geven. Net als iedereen wil ik graag winnen. Ik probeerde te profiteren van de botsing tussen Teun en Jens, maar dat lukte niet. Sorry naar Teun, maar als ik het opnieuw kon doen, zou ik niks anders doen. Ik zag een poging en die wilde ik nemen. Dat is shorttrack. Ik hoop dat ik niet te veel drama heb gecreëerd."

'Ik race om te winnen'

Zijn reactie kon op veel goedkeuring rekenen bij Ter Mors en collega-analiste Yara van Kerkhof. Volgens hen hoefde Dandjinou het helemaal niet te doen, want het hoort bij de sport. Ze roemen hem om zijn sportiviteit. Dandjinou verklaarde zijn acties in de finale nog verder. "Ik race om te winnen en niet om tweede te worden. Of ik win, of ik word vierde. Dat is deze Spelen gebeurd en dat is teleurstellend, maar dat is deze sport. Ik blijf het proberen."

'We hebben veel samengewerkt'

Rustig en kalm nam hij de tijd voor de Nederlandse fans die thuis naar de nabeschouwing keken. Dandjinou sloot het volgens Van Kerkhof 'mooie interview' af met een bericht voor zijn goud winnende landgenoot Steven Dubois. "Tot slot wilde ik nog zeggen dat ik echt heel trots ben op Steven en het werk dat hij er de afgelopen zes jaar in heeft gestoken om tot dit punt te komen. Er zit een beetje van mij in die medaille, want we hebben veel samengewerkt."