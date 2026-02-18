Dat Melle van 't Wout (26), de 'grote broer' van Jens van 't Wout op de Olympische Spelen in Milaan staat, mag een wonder heten. Woensdagavond hoopt hij ook op persoonlijk succes, nadat de twee jaar jongere Jens al twee gouden olympische medailles won in Milaan. Maar Melle moest van heel ver komen en ging door een diep dal.

Een zware blessure kostte hem liefst twee jaar van zijn leven. Totdat hij begin oktober ineens op de EK shorttrack stond en ook nog eens een medaille. De tranen vloeiden rijkelijk na brons en dat was niet gek gezien zijn verhaal. Door zijn ernstige blessure kon hij twee jaar niet shorttracken en verloor hij zijn topsportstatus. Weg salaris en dus moest hij, terwijl hij weinig kon, op zoek naar een andere inkomstenbron. Dat werd handelen in aandelen. "Ik doe dit nu twee jaar en het is mijn tweede passie geworden, naast het schaatsen", zegt Melle van 't Wout in gesprek met de NOS.

Onverwachts op Spelen in Milaan

Niemand, en vooral hijzelf niet, had gedacht dat hij de Olympische Spelen in Milaan zou halen. Maar hij staat er toch. Tijdens de gouden medailles van broertje Jens (24) was hij er als de kippen bij om hem in de armen te vliegen. Alle medailles die beide Van 't Wouts winnen, zijn voor samen. Allebei beleefden ze lange periodes van ernstige blessures en dus revalidatie. Maar nu mag Melle zich eindelijk ook individueel weer laten zien. Op de 500 meter staat hij in de kwartfinales.

'Ik barstte in tranen uit'

"Hoe ik er nu aan toe ben, daar droomde ik over", zei Melle vlak voor de Spelen. "Dat ik weer met en tegen hem kan racen en weer kan uitdagen. Dat ik nu op de Spelen sta, daar durfde ik niet eens over te dromen. Die dromen waren er niet eens, want het was niet realistisch. Gewoon twee jaar niet kunnen schaatsen en trainen hoe je dat van een jonge, fitte jongen verwacht. Het lukte mij niet. Ik viel in een zwart gat. Vaak genoeg barstte ik in tranen uit als ik alleen thuis was."

'Als mijn kleine broertje het kan...'

De Melle die hij nu is geworden, is trots op de Melle van twee jaar geleden. "Ik heb nooit opgegeven en nooit getwijfeld of het ooit nog zou lukken. Dat komt ook wel door Jens, omdat hij zo goed geworden is. Als mijn kleine broertje het kan, dan kan ik het ook. Ik rij ook met Van 't Wout op mijn rug. Dat heeft me door hele diepe dalen gehaald en positief gehouden. Ik ben sneller dan ooit."