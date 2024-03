Het mag weer! Twee condooms per dag en kartonnen bedden voor alle atleten op de Spelen

De olympische sporters hoeven niet rustig aan te doen tijdens de Olympische Spelen. Er worden liefst 300.000 condooms geleverd aan het olympische dorp.

Dat komt neer op twee condooms per dag per atleet. Op de een of andere manier is het uitdelen van condooms aan sporters sinds de Olympische Spelen van 1992 een ding. Alleen bij de afgelopen Spelen in Tokio werden er geen condooms uitgedeeld. In 2021 zat de halve wereld nog op slot door de coronapandemie.

Laurent Michaud, de directeur van het olympisch dorp, geeft bij Sky News aan dat er 'genoeg voor iedereen' is. En dan worden niet alleen de 9000 atleten, maar ook de 5000 officials meegerekend.

Michaud doet er alles aan om 'gezelligheid' te creëren in zijn tijdelijke dorp. Zo zijn er ontmoetingslounges en sportsbarren. Allemaal zonder alcohol, natuurlijk. "Nee, ook geen champagne. Maar dat kunnen ze drinken in Parijs, zoveel als ze willen."

Kartonnen bed

Overigens ziet het bed van een sporter er niet mooi uit, maar het is wél duurzaam. Het bed is vanwege duurzaamheidsoverwegingen gemaakt van karton. Seks op een kartonnen bed lijkt moeilijk, maar volgens de hosts kan het bed tot zo'n 250 kilo aan.

Het olympische bed / AP

Seksrel met schoonspringers

Zoals gezegd is er op elke Spelen wel iets te doen over seks tussen atleten. Zo ontstond er in 2016 een flinke rel tussen twee Braziliaanse schoonspringsters. Ze deelden een kamer, maar een van de twee (Giovanna Pedroso) bleek even niet welkom, omdat de ander (Ingrid Oliveira) bezig was met kanoër Pedro Goncalves. Het zorgde voor een breuk binnen het team en Oliveira werd tijdenlang achtervolgd door het verhaal.

"Mensen weten het misschien niet", vertelde ze later. "Maar op de Olympische Spelen is zoiets normaal. Je had het aantal condooms moeten zien dat werd uitgedeeld in het olympisch dorp: ze waren overal, en ze waren er niet om ballonnetjes mee te maken. Usain Bolt nam een ​​meisje zonder een accreditatie mee naar zijn kamer en mensen maakten Tinder-accounts om te kunnen flirten, maar daarover wordt niet gesproken."