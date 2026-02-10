Jens van 't Wout is 24 jaar oud en één van de beste shorttrackers van de wereld. Op de Olympische Spelen in Milaan gaat hij voor goud op alle afstanden. Van 't Wout is fysiek getekend door een zwaar ongeluk op de shorttrackbaan. Het leverde hem onder meer een flink litteken in zijn gezicht op. Dit is wat er gebeurde.

Van 't Wout ontsnapte in 2019 aan de dood toen hij tijdens het shorttracken op de schaats van zijn idool viel. De Israëliër Vladislav Bykanov had in eerste instantie niet eens in de gaten hoe de toen 17-jarige Van 't Wout eraan toe was. Maar toen hij naar de schade achteraf keek, besefte hij dat het een paar centimeters scheelde of Van 't Wout had het misschien niet na kunnen vertellen.

"Die messen zijn vlijmscherp en hebben dezelfde uitwerking als een samuraizwaard", zei Bykanov recent in gesprek met Schaatsen.nl. "Als mijn schaats iets lager terecht was gekomen, had het veel erger kunnen zijn."

Bijnaam dankzij groot litteken

De wang van Van 't Wout hing nog vast aan een flinterdun stukje huid en spier, maar de artsen slaagden erin alles te hechten. Door de heftige wond en de behandeling achteraf loopt er nu nog altijd een flink litteken van zijn wang tot net onder zijn onderlip. Hij heeft zichzelf daardoor ook de bijnaam Scarface gegeven, wat Engels is voor 'littekengezicht' en bekendheid kreeg door de immens populaire gelijknamige maffiafilm.

Gouden tanden

Wat weet Van 't Wout zelf nog van het drama? "Een tegenstander gleed weg en schopte naar achteren, vol met de punt van zijn mes in mijn gezicht", zei hij tegen het Jeugdjournaal. "Er gingen ook twee tanden uit, daarom heb ik gouden. Ik zag allemaal bloed op mijn handschoen en schaatspak en iedereen om me heen trok wit weg. Ik wist toen wel dat het foute boel was."

Tatoeages Jens van 't Wout

Van 't Wout draagt op zijn lichaam hij tekeningen mee in de vorm van tatoeages, al zijn die door zijn schaatspak heen nauwelijks te zien. Op zijn arm heeft hij Aziatische tekens en een kolibrie laten zetten. "Het betekent the floating world (drijvende wereld, red.) en het betekent dat je bezig moet zijn met het nu en niet met alle moeilijkheden in de wereld."

Broertje Melle en relatie met collega

Jens z'n broertje Melle is ook shorttracker en samen zijn ze actief op de Olympische Spelen. "Hij is mijn beste maatje", zegt hij over Melle. De twee hebben relaties met collega-shorttracksters Zoë Deltrap (Jens) en Selma Poutsma (Melle). Jens en Melle hebben in hun jeugd in Canada gewoond, iets wat nog wel te horen is aan hun taalgebruik.