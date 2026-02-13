De Nederlandse sportfans geven in het Staatsloterij TeamNL Huis de olympisch kampioenen Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout een warm onthaal. De shorttrackers worden een dag na het behalen van hun gouden medailles vanavond rond 20.30 uur gehuldigd.

Xandra Velzeboer maakt donderdagavond op de 500 meter haar status als topfavoriete waar. Jens van 't Wout stuntte niet veel later met goud op de 1000 meter. Zo staat de teller van TeamNL inmiddels op drie gouden plakken. Ook Jutta Leerdam veroverde al de olympische titel op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen.

Eerder tijdens de Winterspelen werden Leerdam, Femke Kok (zilver op 1000 meter), Jenning de Boo (zilver op 1000 meter) en Merel Conijn (zilver op 5000 meter) ook al gehuldigd in het Team NL Huis, waar het elke avond één groot oranje feest is.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.