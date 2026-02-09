Jutta Leerdam maakt vanavond als kersvers olympisch kampioene haar opwachting in het Staatsloterij TeamNL Huis. Daar staat haar een prachtige huldiging te wachten. De 27-jarige topschaatsster veroverde maandag op fenomenale wijze het goud op de 1000 meter. Kok is als winnares van het zilver ook aanwezig bij de huldiging. De verwachting is dat de huldiging rond 22.45 uur begint.

Op de derde olympisch schaatsdag kwam er dan eindelijk het gewenste succes voor TeamNL. Leerdam bezorgde Nederland onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima het eerste goud. Daarnaast schaatste Femke Kok ook nog eens naar het zilver. Zo loopt eindelijk de teller voor het medailleklassement.

Ook Kok is bij de huldiging van de partij. Daar zal ze haar zilveren medaille alvast vieren, waarna Kok vervolgens snel haar zinnen zal verzetten naar de 500 meter. Op die afstand is de 25-jarige schaatsster van Team Reggeborgh aanstaande zondag de topfavoriete voor goud. Al heeft ze in Leerdam opnieuw een geduchte concurrente. Verder komt Kok op vrijdag 20 februari ook nog in actie op de 1500 meter.

