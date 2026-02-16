Xandra Velzeboer maakt maandagavond voor de tweede keer tijdens deze Winterspelen haar opwachting in het Staatsloterij TeamNL Huis. De 24-jarige shorttrackster wordt gehuldigd voor haar gouden medaille op de 1000 meter. Eerder pakte Velzeboer ook al de olympische titel op de 500 meter.

De huldiging met Velzeboer staat vanavond voor 20.30 uur gepland. Jens van 't Wout wordt later pas gehuldigd voor zijn gouden prestatie van zondag op de 1500 meter. Hij krijgt nog een extra feest in TeamNL Huis, maar focust zich voor nu eerst op het zijn vervolg tijdens de Winterspelen. Zo is hij onder meer ook nog kanshebber voor een medaille op de 500 meter.

Velzeboer en Van 't Wout werden eerder in het TeamNL Huis al samen gehuldigd voor hun gouden medailles op de 500 meter en 1000 meter.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.