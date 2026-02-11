Jenning de Boo pakte woensdag tijdens de Winterspelen in Milaan de zilveren medaille op de 1000 meter. De 22-jarige schaatser van Team Reggeborgh duikt vanavond op in Staatsloterij TeamNL Huis. Daar wordt hij gehuldigd voor zijn olympische prestatie. De huldiging zal later op de avond zijn en is hier straks live te bekijken.

Stolz moest in Milaan zijn meerdere erkennen in Jordan Stolz. De Amerikaan schaatste op de 1000 meter een olympisch record (1:06.28) en liet daarmee iedereen kansloos. "Ik ben heel tevreden, dit is mijn debuut en dat ik meteen een medaille mee naar huis mag nemen, is bijzonder. Ik vind het een geslaagde dag. Dit was het maximaal haalbare", zei Boo over het behaalde zilver. Er zal echter vooral ook lang worden nagepraat over het drama rond Joep Wennemars. Hij werd in zijn rit bij de kruising gehinderd en zag een zeker lijkende medaille in rook opgaan. Hij kreeg nog wel een herkansing, maar dat bleek een kansloze missie.

De Boo komt zaterdag opnieuw in actie. Dan rijdt hij de 500 meter. Ook op deze afstand is Stolz de grote favoriet. Maar wellicht dat De Boo dit keer wel kan afrekenen met het Amerikaanse schaatsfenomeen. Ook Wennemars verschijnt zaterdag aan de start van de kortste sprintafstand. Verder komt hij op donderdag 19 februari nog in actie op de 1500 meter, net als Kjeld Nuis. Nuis eindigde op de 1000 meter als zesde.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.