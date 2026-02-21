Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdag genoten van de mass start. Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud werden allebei olympisch kampioen op dat onderdeel. Het koningspaar spreekt van een sensationeel slot van de Olympische Winterspelen.

De koning en koningin hebben Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud gefeliciteerd met hun medailles op de Olympische Winterspelen van Milaan. "Wat een sensationele slotmiddag van het olympisch schaatsen hebben we mogen zien", schrijft het koningspaar in een bericht op sociale media.

"We zagen Jorrit Bergsma, die al vroeg in de wedstrijd afstand nam van zijn concurrenten en met ruime voorsprong over de finish kwam op de massastart. Meteen daarna wist ook Marijke Groenewoud op de massastart het tiende goud voor Nederland te veroveren en haar favorietenrol ruimschoots waar te maken", vervolgen ze.

Bezoek van medaillewinnaars

Nederland heeft nu tien gouden medailles, zeven zilveren en drie bronzen. Volgende week ontvangen Willem-Alexander, Máxima en prinses Amalia de medaillewinnaars op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Zowel de medaillewinnaars als hun coaches worden eerst gehuldigd in de Glazen Zaal in Den Haag, waar minister-president Dick Schoof, de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport en chef de mission Carl Verheijen hen zullen toespreken. Vervolgens reist het hele gezelschap naar Paleis Noordeinde voor een ontvangst met de koninklijke familie.

Aanwezig in Milaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren vorige week nog aanwezig in Milaan, samen met kroonprinses Amalia. Ze zagen onder anderen Jutta Leerdam een gouden medaille winnen op de 1000 meter. Femke Kok pakte het zilver op die afstand en won later zelf goud op de 500 meter. Bovendien bezochten ze het TeamNL Huis waar ze spraken met een aantal sportlegendes.

Bergsma en Groenewoud krijgen geen huldiging meer in het Staatsloterij TeamNL Huis. De locatie wordt namelijk omgetoverd voor de Fashion Week in Milaan, die komende week begint.