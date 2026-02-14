Jens van 't Wout is dé man van de eerste dagen van het shorttracktoernooi op de Olympische Spelen in Milaan. Na zijn winst op de 1000 meter en de bijbehorende gouden medaille was hij voor even de held van Nederland. Nu wacht hem drie andere Nederlandse mannen de volgende afstand. Volg de 1500 meter hier live.

Waar de 1000 meter nog met losse kwalificaties begon, start de 1500 meter bij de mannen meteen met de kwartfinales. In zes stuks totaal moet Van 't Wout in de vierde kwartfinale laten zien wat hij waard is en zorgen dat hij bij de beste twee zit. Dat geldt ook voor zijn landgenoten Itzhak de Laat (kwartfinale 1) en Friso Emons (kwartfinale 6). De Laat heeft met de Canadese shorttrack-ster William Dandjinou meteen een tegenstander van formaat tegenover zich.

Friso Emons en Jens van 't Wout

Van 't Wout heeft vleugels gekregen na zijn gouden medaille op de 1000 meter en neemt het in een directe rit op Long Sun, Kazuki Yoshinaga, Andrew Heo, Xiaojun Lin en Bence Nogradi. Friso Emons sluit de kwartfinales af met een race tegen onder meer de Italiaanse thuisfavoriet Pietro Sighel. Emons is de vriend van de voormalig kunstschaatsster Nikki Wories.

Ook vrouwen in actie

Rondom de 1500 meters komen ook de vrouwen nog in de baan. Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer moeten door de heats van de 1000 meter zien te komen. Als dat lukt, zien we het Nederlandse drietal volgende week terug op de finale-avond op die afstand. Zij moeten vervolgens ook nog de halve finales van de relay rijden en zich plaatsen voor de finale, die ook volgende week op het programma staat. TeamNL staat in de eerste halve finale tegen Amerika, Italië en Frankrijk. De beste twee landen gaan naar de A-finale.