Suzanne Schulting heeft vrijdag bij haar rentree als shorttrackster op de Winterspelen de halve finale van de 1500 meter bereikt. Ze trof in de kwartfinale meteen een pikante tegenstander, namelijk landgenote en tweevoudig olympisch kampioene Xandra Velzeboer.

Velzeboer en Schulting kwamen beiden in de vijfde kwartfinale in actie en gingen allebei door naar de volgende ronde. De twee Nederlandse waren samen met de Italiaanse Elisa Confortola de sterksten. De beste drie uit elke kwartfinale en drie snelste vierde plekken gaan door naar de halve finales. Er worden zes kwartfinales verreden met elk zes shorttrackers.

Velzeboer en Schulting rijden ook in de halve finale tegen elkaar. De nummers één en twee gaan door net als de snelste derde.

Michelle Velzeboer

Michelle Velzeboer komt ook in actie op de 1500 meter. Zij startte in de eerste kwartfinale, maar kwam in de laatste ronde ten val. Dat was niet door toedoen van een andere rijder. Ze staat dus niet naar de halve finales.

Succesvolle Spelen

Xandra Velzeboer heeft al twee gouden plakken bemachtigd op de Spelen in Milaan. Ze werd eerste op de 500 en 1000 meter. Schulting komt vrijdag voor het eerst in actie in het shorttrack. Ze reed wel al de 1000 meter langebaan, maar deed niet mee in de strijd om de medailles.

Schulting heeft al drie gouden medailles gewonnen als shorttrackster. Ze won in 2022 op de 1000 meter en 3000 meter aflossing. In 2018 pakte ze ook de titel op de 1000 meter.

Relay

Schulting werd gepasseerd voor de relay woensdagavond. Bondscoach Niels Kerstholt koos voor hetzelfde team als in de halve finale met de zusjes Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. De aflossing eindigde in een drama voor Nederland. Michelle Velzeboer kwam daar ook ten val en daardoor liep de ploeg een medaille mis.