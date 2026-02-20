De Nederlandse mannen hebben zich geplaatst voor de finale van de relay in het shorttrack. Daar gaan ze vrijdagavond strijden om de medailles. Bondscoach Niels Kerstholt heeft ten opzichte van de halve finale een wijziging aangebracht. De finale begint om 21.19 uur.

Het Nederlandse shorttrackteam voor de finale van de olympische aflossing kent geen verrassingen. Bondscoach Niels Kerstholt vervangt Itzhak de Laat zoals verwacht door Melle van 't Wout. Kopman Jens van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons zijn de andere drie rijders.

De Laat mocht maandag nog wel meedoen in de halve finale. Nederland eindigde toen als tweede achter Zuid-Korea. Naast de Koreanen treft Nederland in de finale de teams van Canada en Italië. De Nederlandse shorttrackmannen wisten op de Olympische Spelen nog nooit een medaille te winnen op de aflossing.

Valpartij vrouwen

De shortrackers zijn al erg succesvol op de Spelen, maar op de aflossing is het nog niet gelukt. Zowel op de mixed relay als bij de vrouwen ging het mis voor Nederland door een valpartij. Het is vrijdagavond aan de mannen om wel als team een medaille te pakken.

Vrees voor blessure

Bondscoach Niels Kerstholt had de keuze uit Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en Itzakh de Laat. Zij zijn allemaal fit en in vorm. In aanloop naar de finale werd er nog wel gevreesd voor een blessure bij Boer. Hij kwam ten val door een actie van Canadees William Dandjinou in de A-finale van de 500 meter en had last van zijn heup. Gelukkig is hij op tijd hersteld.



