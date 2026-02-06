Het is bijna tijd voor de traditionele openingsceremonie van de Olympische Spelen. Die wordt gehouden in voetbalstadion San Siro. Ook wordt er een vlam ontstoken in Cortina d'Ampezzo, waar tegelijkertijd een ceremonie plaatsvindt. Uiteraard komt er ook een groep atleten van TeamNL. Dat en nog veel meer volg je hieronder live.

Er doen 92 landen mee aan de Olympische Winterspelen. Traditiegetrouw wordt de openingsceremonie begonnen door Griekenland. Die zijn met een kleine delegatie afgereisd naar Italië. Niet gek, aangezien het enige witte in dat land de parelwitte stranden zijn. Toch zijn er nog vijf atleten die het tot winterolympiër hebben geschopt: twee alpineskiërs en drie langlaufers.

De openingsceremonie wordt afgesloten door gastland Italië. TeamNL zien we als 66e terug in de parade. Na Griekenland is het namelijk op volgorde van het Italiaanse alfabet. Daar schrijven ze Nederland als Paesi Bassi.

Grote sterren bij openingsceremonie

Aanwezigen in het San Siro-stadion in Milaan kunnen genieten van de grootste sterren op aarde. Zo komen onder anderen vijfvoudig Grammy Award-winnares Mariah Carey, Laura Pausini, die een Golden Globe en de wereldberoemde pianist Lang Lang. Ook kan uiteraard de blinde Italiaanse tenor Andrea Bocelli niet ontbreken.

Nederlandse vlaggendragers

Niet alle atleten van TeamNL gaan naar de openingsceremonie. Voor onder anderen Joy Beune, Jutta Leerdam en Femke Kok matcht het niet met hun sportieve agenda. Wie wel gaan, zijn vlaggendragers Jens van 't Wout (shorttrack) en Kimberley Bos (skeleton).

Chef de mission Carl Verheijen koos bewust voor de twee topsporters. "Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten. We mogen trots zijn dat we met TeamNL in zo veel verschillende wintersporten vooraan meedoen."