De medaillekansen voor Nederland zijn donderdagavond nog volop aanwezig. Na het zilver van Merel Conijn op het langebaanschaatsen is het nu tijd voor de shorttrackers. Bij de mannen vinden de kwartfinales, halve finales en de finale van de 1000 meter plaats. Daar is Jens van 't Wout een van de topfavorieten, maar hoopt ook Teun Boer op een stunt. Volg de ontknoping hier live.

Van 't Wout viel al bij de openingsceremonie op als een van de twee vlaggendragers, maar is ook op het shorttrack een herkenbare topsporter. Dat komt niet alleen door het grote litteken en zijn twee gouden tanden die hij overhield aan een ongeluk, maar ook door zijn ijzersterke prestaties bij het shorttrack.

Op de Spelen hoopt hij op meerdere gouden plakken. Nadat het op de mixed relay mislukte door een val van Xandra Velzeboer, moet het dan maar op de 1000 meter voor het eerst gebeuren. Van 't Wout was een klasse apart in zijn heat en staat dus in de kwartfinales. Die gingen iets na 20.30 uur van start. Iets na 21.00 uur is het dan alweer tijd voor de halve eindstrijd. De finales vinden rond de klok van 21.45 uur plaats.

Teun Boer dankzij diskwalificatie concurrent door

Teun Boer beet het spits af voor de Nederlandse mannen, die door de uitloop bij de vrouwen iets later dan gepland van start gingen. Boer kwam als vierde over de finish. Er ontstond daarvoor echter een duel tussen de Nederlander en Daeheon Hwang, waar de jury over in beraad ging. Die diskwalificeerde de Zuid-Koreaan, waardoor Boer alsnog doorgaat naar de halve finales.

Na de derde race werd de Italiaanse favoriet Pietro Sighel gediskwalificeerd. Dat zorgde voor onvrede bij het thuispubliek, dat begon te fluiten. Jens van 't Wout kwam tijdens de laatste rit in actie. Hij nam direct de leiding. Net voor de eindstreep werd het nog even spannend, maar de Nederlander wist nog net als eerste de finish te passeren.

Klasse apart

Van 't Wout was in de heats dinsdag al een klasse apart. Daar kwam hij geen moment in de problemen en trok hij de vorm van het sterke EK, waar hij meerdere titels won, door. Ook Teun Boer ging door. Hij eindigde als derde in zijn race, maar was snel genoeg voor een plek in de kwartfinale.

Ook kansen bij de vrouwen

Overigens komen de vrouwen ook in actie. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma waren sterk in de heats en kwalificeerden zich ook voor de kwartfinales.