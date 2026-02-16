Xandra Velzeboer kan maandag in de voetsporen treden van teamgenoot Jens van 't Wout op de Olympische Spelen in Milaan. De shorttrackster pakte al het goud op 500 meter en moet nu op de dubbele afstand aan de bak. Zusje Michelle Velzeboer is de enige andere Nederlandse in de kwartfinales van de 1000 meter. Volg hun jacht op (gouden) medailles hier live.

De kwartfinales in Milaan beginnen om 11.00 uur en in de eerste kwartfinale zien de Italianen meteen topfavoriete en uithangbord Arianna Fontana in actie. Zij moet bij de beste twee van haar rit eindigen om door te gaan naar de halve finales. Xandra Velzeboer zit in rit 3 en zusje Michelle sluit de kwartfinales af. Zij zit in een loodzware loting met Courtney Sarault en Elisa Confortola. Selma Poutsma kwam niet door de kwalificaties wegens een valpartij.

Ook twee nummers drie door

De nummers 1 en 2 van elke kwartfinale gaan door naar de halve finales, die later op de maandagochtend en middag zijn. Ook de twee tijdsnelsten mogen nog door, dus dat is bijvoorbeeld voor Michelle Velzeboer een extra kans op een halve finale. Zus Xandra zit in haar kwartfinale met twee Zuid-Koreaanse rijders, die bekend staan om hun kamikaze-tactieken. Oppassen geblazen dus.

A-finale en B-finale

Om 11.57 uur beginnen vervolgens de halve finales op de 1000 meter alweer. Daarin gaan ook weer de nummers 1 en 2 door naar de A-finale en rest voor de rest een B-finale. In de A-finale zijn de medailles te verdelen en via een hoge positie in de B-finale kan eventueel een medaille gepakt worden als er in de A-finale veel straffen uitgedeeld worden. Om 12.41 uur is de eerst de B-finale en om 12.46 uur begint de A-finale.

Jens van 't Wout én broertje Melle tussendoor in actie

Tussen de 1000 meter bij de vrouwen door komen ook de mannen in actie op de 500 meter. Jens van 't Wout, broertje Melle en Teun Boer hoeven alleen hun kwalificaties te overleven en bij de eerste twee in hun heat te eindigen om door te gaan naar de finaledag op woensdag 18 februari. Ook de vier snelsten (of toevoegingen) zijn zeker van de kwartfinales woensdagavond.

Halve finales aflossing

Voor de mannen is het na de 500 meter ook nog zaak om zich te plaatsen voor de A-finale van de relay. De Nederlandse mannen zitten op de 5000 meter aflossing in de tweede halve finale met Zuid-Korea, Japan en België en moeten bij de eerste twee zitten om vrijdag om de medailles te mogen strijden. De Nederlandse vrouwen staan al in de A-finale, die dinsdag wordt gereden.