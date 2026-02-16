De droom van Xandra Velzeboer op een tweede gouden medaille op de Olympische Spelen is nog altijd springlevend. De Nederlandse shorttrackster ging in de kwartfinales en halve finale superieur naar de grote A-finale, die maandagmiddag wordt gereden. Haar zusje Michelle Velzeboer vloog er in tranen uit in de kwartfinales. Volg hier de strijd om de medailles live.

Xandra Velzeboer plaatste zich zeer soeverein voor de A-finale en dankte daar een gunstige loting én een valpartij van grote concurrente Hanne Desmet voor. De Belgische ging onderuit en nam de Zuid-Koreaanse Gilli Kim mee in haar val. Li Gong ging met nummer 1 Velzeboer mee naar de A-finale en Kim werd toegevoegd. In de andere halve finale sneuvelden grote namen als Minjeong Choi en Elisa Confortola. Arianna Fontana en Courtney Sarault staan met Velzeboer in de vijfkoppige A-finale.

Bekijk hieronder de rit van Xandra Velzeboer in de halve finale:

Bron: Eurosport/HBO Max

Michelle Velzeboer in tranen

Zusje Michelle sneuvelde als nummer drie in haar loodzware kwartfinale tegen Courtney Sarault en Elisa Confortola. Op de finish werd ze op een schaatslengte geklopt en derde. Haar tijd was niet snel genoeg om als gelukkige nummer drie nog mee te gaan. "Ik maakte de fout om de laatste bocht niet dieper aan te snijden. Dat is eigenlijk mijn enige fout in een perfecte race", zei ze na afloop van haar uitschakeling in tranen.

Bron: Eurosport/HBO Max

A-finale en B-finale

In de A-finale zijn de medailles te verdelen en via een hoge positie in de B-finale kan eventueel een medaille gepakt worden als er in de A-finale veel straffen uitgedeeld worden. Om 12.41 uur is de eerst de B-finale en om 12.46 uur begint de A-finale.

Jens van 't Wout én broertje Melle overleven heats

Tussen de 1000 meter bij de vrouwen door moesten de Nederlandse mannen aan de bak. De hattrick van Jens van 't Wout is nog altijd levende nadat de tweevoudig olympisch kampioen zijn heat op de 500 meter overleefde. Tot zijn grote vreugde ging ook grote broer Melle door naar de kwartfinales van woensdag. Landgenoot Teun Boer profiteerde van een straf van Stijn Desmet en ging door voor een 100 procent score voor TeamNL op de 500 meter. De mannen moeten na de halve finales 1000 meter vrouwen ook de halve finale van de relay nog rijden.

Halve finales aflossing

Voor de mannen is het na de 500 meter ook nog zaak om zich te plaatsen voor de A-finale van de relay. De Nederlandse mannen zitten op de 5000 meter aflossing in de tweede halve finale met Zuid-Korea, Japan en België en moeten bij de eerste twee zitten om vrijdag om de medailles te mogen strijden. De Nederlandse vrouwen staan al in de A-finale, die dinsdag wordt gereden.