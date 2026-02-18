Jens van 't Wout kan woensdagavond iets doen wat nog niemand is gelukt op de Winterspelen in het shorttrack. Na zijn gouden medailles op de 1000 en 1500 meter lonkt nu ook goud op de 500 meter. Lukt het hem om ook nu weer de beste te zijn, dan streeft hij legende Victor Ahn voorbij. Volg hier de 500 meter live, met grote successen voor de drie Nederlandse deelnemers.

De weg van Van 't Wout richting zijn derde gouden medaille is nog lang, maar begon uitstekend. Hij kwam in zijn kwartfinale aan kop en stond die positie niet meer af. Hij ging, net als Teun Boer, uitstekend door naar de halve finales. Jens z'n twee jaar oudere broer Melle van 't Wout (26), die ook nog jarig is vandaag, kwam als eerste over de finish in de laatste kwartfinale en zorgde voor een 100 procent score voor TeamNL in de halve finales.

Zware loting

De Nederlanders gaan het lastig krijgen in de halve finales, want de lotingen zijn loodzwaar. Melle van 't Wout zit bij William Dandjinou, Pietro Sighel, Maxima Laoun en Felix Pigeon. Jens van 't Wout en Boer zitten bij elkaar en moeten weer bij de eerste twee zien te eindigen voor een plek in de grote finale. Zij moeten dan afrekenen met favoriet Steven Dubois, Shaoang Liu en Denis Nikisha.

Valse start

Er was nog een merkwaardige start van de 500 meter. In de eerste kwartfinale, waarin Boer naar de tweede plek schaatste en doorging, kwam er een zeldzame valse start voorbij. Waar op de langebaan een tweede kans wordt gegeven na te vroeg weggaan, zijn de regels in het shorttrack onverbiddelijk.

Tijdschema shorttrack

De halve finales zijn vanaf 20.44 uur ook hier live te volgen. De grote finale is vanaf 21.27 uur. Eerst is er dan een B-finale, met de verliezers van de halve finales. In de A-finale wordt vervolgens om de medailles gestreden. Voordat de finales op de 500 meter beginnen, komen eerst de vrouwen nog op de baan. Zij rijden de A-finale op de relay, zonder Suzanne Schulting.

Victor Ahn

De Russische Koreaan Victor Ahn wordt gezien als de grootste shorttracker ooit. Hij won in 2006 en 2014 goud op alle afstanden. Het enige wat hem niet lukte, is om op één Spelen alle individuele afstanden te winnen. In 2006 in Turijn (Italië) was Ahn de beste op de 1000, 1500 meter en de relay, maar won hij brons op de 500 meter. Acht jaar later in Sochi (Rusland) won hij de 500, 1000 meter en de relay, maar werd hij derde op de 1500 meter. Van 't Wout kan dus iets unieks gaan doen.

Ook nog relay

De Spelen kunnen vrijdag helemaal bekroond worden door Jens van 't Wout, z'n broer Melle en de rest van het shorttrackteam. Zij zitten dan namelijk in de A-finale van de mannenrelay, het sluitstuk van het olympisch shorttracktoernooi. Maar eerst de 500 meter, de laatste individuele afstand. Als Jens van 't Wout goud wint, is hij de eerste shorttracker ooit die op 1 Spelen alle individuele afstanden wint.