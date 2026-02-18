De grote relayfinale bij de vrouwen wordt bij Nederland zonder Suzanne Schulting gereden. Vanaf 20.51 uur, na de B-finale, hopen de vier geselecteerde shorttracksters hun olympische titel te prolongeren. Bondscoach Niels Kerstholt kiest voor het vertrouwde viertal: Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Volg hier de finale van de aflossing live.

De vier Nederlandse vrouwen bereikten zonder Schulting de A-finale in het shorttrack. Zoë Deltrap, de vriendin van dubbel gouden shorttracker Jens van 't Wout, maakte daarin haar debuut en met succes. Met haar roze helm viel ze positief op en was ze een belangrijk onderdeel in de succesvolle aflossing van bondscoach Niels Kerstholt. Niet alleen op de Winterspelen, maar ook de afgelopen twee jaar toen Schulting het shorttracken noodgedwongen moest missen door een slepende blessure.

Definitief geen Schulting

Maar nu Schulting weer fit en terug in de selectie is, was de vraag of Kerstholt voor haar in de relay kiest of 'gewoon weer' voor de succesformule van Deltrap, de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma. Zij deden het de afgelopen twee jaar uitstekend tijdens wereldbekers, WK's en EK's en je zou zeggen: never change a winning team. En dat is precies wat Kerstholt besloten heeft. De vaste vier doen het samen, Schulting moet zich richten op de individuele 1500 meter.

Loodzware finale

Om 20.51 uur is eerst de B-finale in Milaan en daarna volgt de race om de medailles. Nederland heeft daarin concurrentie van Italië (met legende Arianna Fontana in de gelederen), Zuid-Korea en Canada. Xandra Velzeboer won al twee keer olympisch goud in Milaan en blaakt van de vorm en het zelfvertrouwen. Maar met drie toplanden als tegenstander op de 3000 meter aflossing is het maar de vraag of en welke medaille er gepakt wordt.

Suzanne Schulting op de 1500 meter

Vrijdag is voor de vrouwen de laatste individuele afstand en daar komt Schulting sowieso in actie. Op die afstand werd ze aangewezen. Zij combineert deze Spelen het shorttracken met de langebaan. In het begin van de Winterspelen reed ze de 1000 meter op de langebaan en werd ze achtste.