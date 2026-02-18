Jens van 't Wout kan woensdagavond iets doen wat nog niemand is gelukt op de Winterspelen in het shorttrack. Na zijn gouden medailles op de 1000 en 1500 meter lonkt nu ook goud op de 500 meter. Lukt het hem om ook nu weer de beste te zijn, dan streeft hij legende Victor Ahn voorbij. Volg hier de 500 meter live, met ook Jens z'n broer Melle van 't Wout en landgenoot Teun Boer in de kwartfinales.

De Russische Koreaan Victor Ahn wordt gezien als de grootste shorttracker ooit. Hij won in 2006 en 2014 goud op alle afstanden. Het enige wat hem niet lukte, is om op één Spelen alle individuele afstanden te winnen. In 2006 in Turijn (Italië) was Ahn de beste op de 1000, 1500 meter en de relay, maar won hij brons op de 500 meter. Acht jaar later in Sochi (Rusland) won hij de 500, 1000 meter en de relay, maar werd hij derde op de 1500 meter. Van 't Wout kan dus iets unieks gaan doen.

Lange weg naar derde goud

De weg van de Nederlander richting zijn derde gouden medaille is nog lang. Eerst moet hij vanaf 20.15 uur de kwartfinales door zien te komen. Tweevoudig olympisch kampioen Van 't Wout zit in de tweede kwartfinale met thuisfavoriet Thomas Nadalini, de Chinees Shaoang Liu, de Turk Denis Ors en de Oekraïner Oleh Handei. Teun Boer komt in de eerste kwartfinale in actie en Jens z'n twee jaar oudere broer Melle van 't Wout sluit in de vierde kwartfinale de rij.

Tijdschema shorttrack

De beste twee van elke kwartfinale gaan door naar de halve finales, samen met de twee tijdsnelsten. Door toevoegingen kunnen de halve finales ook nog verder uitgebreid worden. De halve finales zijn vanaf 20.44 uur ook hier live te volgen. De grote finale is vanaf 21.27 uur. Eerst is er dan een B-finale, met de verliezers van de halve finales. In de A-finale wordt vervolgens om de medailles gestreden. Bij veel straffen in de A-finale kan de winnaar van de B-finale doorschuiven naar de medailleplekken.

Ook nog relay

De Spelen kunnen vrijdag helemaal bekroond worden door Jens van 't Wout, z'n broer Melle en de rest van het shorttrackteam. Zij zitten dan namelijk in de A-finale van de mannenrelay, het sluitstuk van het olympisch shorttracktoernooi. Maar eerst de 500 meter, de laatste individuele afstand. Als Jens van 't Wout goud wint, is hij de eerste shorttracker ooit die op 1 Spelen alle individuele afstanden wint.