Bij de Winterspelen in Milaan en Cortina liggen er vandaag voor onze olympiërs direct kansen om de eerste medailles voor TeamNL binnen te slepen. Onze topschaatssters Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn strijden zaterdag vanaf 16.00 uur om de medailles op de 3000 meter. Bekijk hier het volledige olympische programma van vandaag.

Volg via deze widget live alle tussenstanden bij het curling, ijshockey, snowboarden en natuurlijk vanaf 16.00 uur ook de stand van zaken bij de 3000 meter van de Nederlandse schaatssters.

Op de eerste 'echte' dag van de Spelen kan Nederland dus meteen een slag slaan voor de strijd op de medaillespiegel. Beune, Groenewoud en Conijn plaatsten zich dankzij het olympisch kwalificatietoernooi voor deze afstand en zijn alle drie kansrijk voor de medailles. De grootste buitenlandse concurrente lijkt Ragne Wiklund, de Noorse die in topvorm in Milaan verscheen.

Een dag voor de wedstrijd werd ook de loting wereldkundig gemaakt. Conijn start in de allereerste rit en daarna is het lang wachten op Groenewoud en Beune. In de voorlaatste rit rijdt Groenewoud tegen Wiklund, terwijl Beune in de slotrit strijd tegen de Canadese Isabelle Weidemann.

Ook andere sporten dan schaatsen

Ook staan er zaterdag de nodige wedstrijden bij het ijshockey en curling op het programma. Maar ook het schansspringen gaat van start en bij het snowboarden (big air) worden de eerste medailles al vergeven. Binnen geen van deze disciplines is Nederland vertegenwoordigd. Naast Beune, Groenewoud en Conijn komen er vandaag dan ook geen andere landgenoten in actie.

Bekijk hier het olympische programma van vandaag, met de Nederlanders uitgelicht.