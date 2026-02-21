Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zorgden zaterdag voor twee sensationele gouden medailles op de mass start. Het betekende alweer plak nummer negentien en twintig voor Nederland. En de tiende gouden van deze Olympische Winterspelen: een nieuw record.

Bergsma nam in de finale van de massastart vroeg voorsprong van de rest, op de Deen Viktor Hald Thorup. Maar ook van hem reed hij makkelijk weg. Met enorme voorsprong pakte Bergsma de tweede gouden olympische plak in zijn leven, na de 10.000 meter in 2014.

Marijke Groenewoud hield zich lang koest in het peloton in de finale voor de vrouwen. Ze maakte het op kenmerkende wijze af: met een lange solosprint.

Spannende strijd en historische titel

Dankzij de negende en tiende gouden plakken voor TeamNL staat ons land op een fenomenale derde plaats. Zondag is de slotdag van deze Olympische Winterspelen.

Nederland sloot de vorige drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), af met acht keer goud. De Winterspelen daarvoor won Nederland telkens minder onderdelen. Op de Winterspelen van Sotsji behaalde Nederland een recordaantal van 24 medailles. Op zoveel plakken komt het team van chef de mission Carl Verheijen dit keer niet uit. De teller staat nu op twintig medailles: tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen.

Alleen Noorwegen en Verenigde Staten staan boven Nederland. Noorwegen gaat het medailleklassement winnen, want zij hebben liefst achttien keer goud. De Verenigde Staten staat nu op 11 stuks.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL tot nu toe waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.