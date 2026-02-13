De val van Lindsey Vonn staat bij toeschouwers en televisiekijkers nog altijd op het netvlies gebrand. De Amerikaanse skilegende ging zondag hard onderuit tijdens de olympische afdaling in Cortina en bleef zichtbaar aangeslagen liggen in de sneeuw. Wat op dat moment al ernstig oogde, blijkt nu nog ingrijpender dan gedacht.

Na enkele meters ging het op de olympische afdaling al mis voor de 41-jarige legende van de sport. Een medisch wonder bleef uit en het eindigde zelfs in een nachtmerrie. Al snel volgde een lange onderbreking, terwijl hulpverleners zich over Vonn ontfermden en zij per helikopter werd afgevoerd. Gelukkig kwam ze diezelfde al snel met een update via Instagram om haar volgers gerust te stellen.

Toch maakte de foto die ze vanuit haar ziekenhuisbed deelde meteen duidelijk hoe ernstig de situatie is. Rond haar onderbeen is een groot metalen frame bevestigd, wat online voor veel verbazing zorgde. Geen simpele brace, maar een zogenoemde externe fixateur. Eeen hulpmiddel dat doorgaans alleen wordt gebruikt bij zware en complexe botbreuken.

Been niet in juiste stand

De Duitse krant BILD vroeg medisch specialist dr. Ulrich Boenisch om de situatie van Vonn te duiden. Volgens hem wijst het metalen frame rond haar been op fors trauma. "Je ziet dat haar been niet in de juiste stand staat. In zo’n situatie is de eerste prioriteit het strekken en stabiliseren van het been", legt hij uit.

Volgens Boenisch wordt zo’n fixateur geplaatst wanneer er niet alleen sprake is van een botbreuk, maar ook van ernstige schade aan het omliggende weefsel. Met metalen pinnen boven en onder de breuk wordt het bot tijdelijk in de juiste positie gebracht. Die pinnen worden buiten het been met stangen verbonden, zodat het geheel stabiel blijft en de druk op het zachte weefsel afneemt. Dat is cruciaal om verdere schade aan bloedvaten en zenuwen te voorkomen.

Vonn heeft inmiddels drie operaties ondergaan en bevestigde zelf dat haar scheenbeen op complexe wijze is gebroken. Volgens Boenisch zegt vooral de gekozen behandelwijze veel over de ernst. "Zo’n constructie gebruik je niet bij een eenvoudige breuk. Dit is traumachirurgie. Eerst moet je zorgen dat het been weer correct uitgelijnd is en dat het weefsel tot rust kan komen."

De arts benadrukt dat de eerste fase volledig in het teken staat van stabiliteit. Pas wanneer zwelling en druk voldoende zijn afgenomen, kan worden gekeken naar een definitieve fixatie van het bot. "Je wilt complicaties voorkomen. Alles draait nu om het veiligstellen van de situatie", aldus Boenisch.

Comeback-koningin

Hoe lang het herstel van de 41-jarige skilegende zal duren, is nog niet te voorspellen. Dat hangt af van hoe het bot en het omliggende weefsel reageren op de ingrepen in de komende weken. De ziekenhuisfoto laat in ieder geval zien dat dit geen alledaagse sportblessure is, maar een zware medische klap die om uiterste zorg vraagt.

Toch liet Vonn vanuit het ziekenhuis ook zien dat haar blik verder reikt dan haar eigen tegenslag. Terwijl ze herstelt van haar zware blessure, sprak ze via Instagram haar bewondering uit voor Federica Brignone, die in Cortina olympisch goud won op de super-G. De Italiaanse keerde terug na een dubbele beenbreuk en werd door Vonn bestempeld als 'comeback-koningin'. "Wat een comeback", schreef ze vol bewondering.