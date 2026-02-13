Skeletonster Kimberley Bos kent een moeizame start op de Olympische Winterspelen. De regerend wereldkampioene kon niet overtuigen tijdens de trainingen en dat lukte ook niet toen ze vrijdag voor het echie in actie moest komen. Bos eindigde in de eerste run namelijk in de middenmoot.

Bos hoort al jaren bij de absolute top in het skeleton en pakte vier jaar geleden al een bronzen medaille op de Winterspelen. Deze keer gaat ze voor goud en dat behoort zeker tot de mogelijkheden, want de Nederlandse werd vorig jaar voor de eerste keer de wereldtitel. Dit seizoen gaat het echter moeizaam en Bos eindigde bij geen enkele wereldbekerwedstrijd op het podium.

Moeizaam begin Bos op Spelen

De Nederlandse hoopte dat het tijdens de Spelen een stuk beter zou gaan, maar dat lijkt niet echt het geval. Ze was niet erg snel in de trainingen en ook vrijdag tijdens haar eerste van in totaal vier runs wilde het nog niet echt vlotten. Bos eindigde slechts als elfde in een tijd van 57,88 seconden.

Dat was 0,66 seconden langzamer dan de Oostenrijkse Janine Flock, die de eerste tijd noteerde. De Duitse Susanne Kreher volgt met 57,24, voor de Britse Tabitha Stoecker met 57,40. Titelverdedigster Hannah Neise uit Duitsland klokte 57,45 en de Belgische Kim Meylemans, regerend Europees kampioene, 57,70. Daarmee staan zij voorlopig respectievelijk vijfde en zesde.

Met een opening van 4,94 begon Bos nog wel goed. De winnares van olympisch brons bij de Olympische Spelen van 2022 maakte daarna de nodige foutjes en verloor snelheid.

Vervolg van skeletontoernooi

De tweede run begint om 17.48 uur. De derde en vierde run van het olympische skeletontoernooi zijn zaterdag.