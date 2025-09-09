Zeilicoon Marit Bouwmeester (37) weet nog niet zeker of ze gaat proberen mee te doen aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Sowieso heeft de Friese zeilster het druk zat. Ze heeft een boek geschreven dat in november uitkomt en gaat dat de komende tijd promoten.

De tweevoudig olympisch kampioene is de mede-auteur van het boek Winnen met je hoofd. Op LinkedIn schrijft ze over het project: "Ik heb altijd een grote fascinatie gehad voor sportpsychologie. Want je kunt nou eenmaal niet winnen als je al verliest in je hoofd."

"De afgelopen periode heb ik samen met Nico W. Van Yperen, hoogleraar sportpsychologie, een boek geschreven waarin mijn ervaringen uit de topsport samenkomen met zijn wetenschappelijke inzichten."

Eerlijk

Ze benadrukt in haar omschrijving dat het boek niet louter over winnen gaat. "Het biedt een eerlijk en inspirerend kijkje achter de schermen van topsport', aldus de zeilkampioene. "In essentie gaat het over grip krijgen (en houden) op je prestaties, je leven en je welzijn — én over accepteren en loslaten wanneer dat nodig is."

Bouwmeester laat het niet bij deze ene post op haar socials. "De komende weken zal ik alvast meer verhalen en inzichten delen", kondigt ze aan.

Marit Bouwmeester Academy

Een ander initiatief van de vrouw met vier olympische plakken is de Marit Bouwmeester Academy. Die is in juni geopend, te Den Haag. Bij de Academy kunnen kinderen leren zeilen, suppen en kanoën. "Het is een plek waar plezier, veiligheid en persoonlijke groei voorop staan, en waar water een middel is voor beweging, verbinding en ontwikkeling", meldt de Academy. De aanpak is geïnspireerd op het succesvolle 'Optimist on Tour'-programma van het Watersportverbond.

Los Angeles 2028

In juni was Bouwmeester te gast in het tv-programma De Oranjezomer. Ze gaf aan te twijfelen over het voortzetten van haar actieve loopbaan. "Ik weet het zelf niet zo goed", sprak ze. "Ik vind topsport het meest geweldige wat er is. Maar ik heb nu een kleine, die is net drie geworden, en ze moet naar school. De volgende Spelen zijn in LA, dus ik zit elke keer met de vraag: kan het of niet? Ik weet wat je er voor moet doen en als je gaat is het voor de volle 100 procent."

Ze heeft nog wel genoeg motivatie stelt ze, maar de thuissituatie zet een rem op haar ambities om nog een paar jaar door te gaan.