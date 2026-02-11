Anno 2026 zou je denken dat gelijkheid hoog in het vaandel staat bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Toch is dat op deze editie van de Winterspelen nog altijd niet het geval. In Noorwegen zorgt dat voor flinke woede en harde woorden richting de olympische organisatie.

Het gaat om de noordse combinatie, de discipline waarin schansspringen en langlaufen worden gecombineerd. Waar de mannen in Milaan-Cortina gewoon om olympische medailles strijden, ontbreekt de vrouwenklasse volledig op het programma.

Bondscoach Ivar Stuan spaarde zijn woorden niet tegenover de Noorse omroep NRK. "Dit is het meest betreurenswaardige voorbeeld van gendergelijkheid in de sport", stelde hij. Over het besluit van het IOC was hij nog duidelijker: "Het is een schandaal en absoluut verschrikkelijk. Ik moet er bijna om lachen, want ik vind het belachelijk."

Beste vrouw ter wereld niet welkom

Voor Noorwegen is de situatie extra wrang. Met Ida Marie Hagen beschikt het land over de beste vrouw ter wereld in de noordse combinatie. De 25-jarige won dit seizoen het algemeen klassement van de Wereldbeker en gold als uitgesproken goudfavoriet. Toch mag zij niet deelnemen aan de Olympische Spelen.

Het IOC oordeelde dat de sport bij vrouwen nog niet 'wijdverspreid en populair genoeg' is om een plek op het olympische programma te rechtvaardigen. Een argument dat in Noorwegen op weinig begrip kan rekenen.

Breder probleem

De zorgen reiken bovendien verder dan alleen de vrouwen. In juni buigt het IOC zich over de vraag of ook de mannen in 2030 nog deel uitmaken van de Winterspelen. Daarbij worden dezelfde criteria gehanteerd: wereldwijde verspreiding en populariteit.

"Het zou heel ernstig zijn voor de meerkamp als we van de Olympische Spelen zouden verdwijnen", waarschuwt Stuan. "Er zijn veel sporten die zonder hen kunnen. Maar voor ons is het cruciaal." Volgens hem dreigt zonder olympische status niet alleen minder financiële steun, maar ook schade aan de traditionele wereldkampioenschappen.

Vreemdgaande olympiër wekt verbazing in Noorwegen

De vrouwenongelijkheid in de noordse combinatie is bovendien niet het enige dat Noorwegen deze Winterspelen bezighoudt. Dinsdag zorgde biatleet Sturla Holm Lægreid voor ongeloof door na het winnen van zijn bronzen medaille live op televisie een opmerkelijke bekentenis te doen. De Noor gaf toe dat hij was vreemdgegaan, terwijl zijn vriendin thuis zat. De timing van die onthulling leidde tot felle reacties in eigen land.