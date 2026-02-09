De Britse freestyleskiër Gus Kenworthy heeft doodsbedreigingen ontvangen nadat hij een opvallend bericht op Instagram plaatste. De atleet uitte kritiek op de Amerikaanse immigratiedienst ICE, waarna hij een stroom aan haatreacties ontving.

Afgelopen donderdag, vlak voor de start van de Winterspelen in Milaan, deelde Kenworthy een foto op Instagram. Daarop staat hij met zijn ski’s in de sneeuw, met vlak voor hem de tekst ‘fuck ICE’ in de sneeuw geplast (mogelijk is dit gephotoshopt). In het bijschrift laat hij geen twijfel bestaan over zijn mening over ICE, de Amerikaanse immigratiedienst die de laatste weken onder vuur ligt vanwege haar harde aanpak. "Onschuldige mensen zijn vermoord. Genoeg is genoeg: we kunnen niet langer wachten terwijl ICE ongecontroleerd in onze gemeenschap opereert."

Reacties

Deze boodschap leverde Kenworthy echter een stroom aan nare berichten op. Op zondagavond liet de 34-jarige skiër weten wat hem was overkomen. "Laatst plaatste ik een foto met mijn mening over ICE en die foto is sindsdien overal verspreid. Ik heb een heleboel berichten gekregen en de meeste waren eerlijk gezegd steunend en bemoedigend", zo begon de Brit in een video die hij op Instagram plaatste.

Hij vervolgde: "Maar veel berichten waren vreselijk. Mensen zeiden dat ik zelfmoord moest plegen, bedreigden me, wensten dat ze me mijn knie zouden zien breken of mijn nek zouden zien verbrijzelen tijdens mijn wedstrijd, en scholden mij uit. Het is waanzinnig."

Kenworthy besefte zich dat het delen van de haatberichten die hij ontving mogelijk nog meer narigheid met zich mee kan brengen. "Misschien lokt deze video alleen maar meer haat en venijn uit, maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen wat we voelen en op te komen voor waar we in geloven, op te komen tegen onrecht."

Niet de enige

De Britse is overigens niet de enige olympiër die zich kritisch heeft uitgelaten over ICE. Ook de Amerikaanse freestyleskiër Hunter Hess sprak openlijk over 'gemengde gevoelens' bij het vertegenwoordigen van de Verenigde Staten op deze Spelen. "Er zijn duidelijk veel dingen die me niet bevallen, en ik denk dat dat voor veel anderen ook geldt", zei Hess enkele dagen geleden.

De woorden van Hess schoten totaal in het verkeerde keelgat bij de Amerikaanse president Donald Trump. OP zijn platform Truth Social haalde de 79-jarige republikein boos uit naar Hess en noemde hem een 'echte loser'. "Het is heel moeilijk om voor iemand zoals hij te juichen", voegde Trump eraan toe.