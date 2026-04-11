Ex-bokser Nouchka Fontijn zat deze week te lunchen in Amsterdam en liep daar tegen een wel heel opvallende gast aan. Aan het tafeltje naast haar zat ex-topvoetballer Zlatan Ibrahimovic te eten en de olympisch medaillewinnares vroeg hem om advies.

Fontijn zat samen met een aantal andere bekende Nederlanders een hapje te eten in Brasserie van Dam, de lunchroom van presentatrice Nicolette van Dam in Amsterdam. Daar zat de ex-topbokser naast voetballegende Zlatan Ibrahimovic. De reden van het bezoek van de Zweed aan de Nederlandse hoofdstad is niet bekend, maar waarschijnlijk heeft het te maken met zijn zoon. Maximilian Ibrahimovic speelt op dit moment voor Jong Ajax, op huurbasis van AC Milan.

Advies van Zlatan Ibrahimovic

De 38-jarige Fontijn twijfelde niet en stapte op Ibrahimovic af voor een foto. Bij de foto vertelt ze dat ze Ibrahimovic ook direct om advies heeft gevraagd over hoe hij fysiek en mentaal in shape blijft na zijn actieve carrière. Ze vroeg hem wat het belangrijkste aspect is in mentale kracht en daar gaf de Zweedse ex-voetballer een inspirerend antwoord op waar Fontijn het helemaal mee eens is.

"Het gaat om discipline. Dat is een stuk belangrijker dan motivatie. Motivatie is iets dat komt en gaat, maar discipline is iets waar je op kunt blijven bouwen. Dus investeer in je discipline", vertelde Ibrahimovic. Voor Fontijn een prachtig advies. De oud-boksster is bezig met een serie, waarin ze sporticonen interviewt over hun grootste lessen. Het advies van Zlatan geeft die serie genaamd Fit to Lead dan ook een goede start.

Nouchka Fontijn

Fontijn is inmiddels al enkele jaren gestopt met boksen, maar haar hoogtepunten beleefde ze in 2016 en 2020. Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro pakte ze zilver bij het middengewichttoernooi in het boksen en vier jaar later in Tokio pakte ze in dezelfde klasse een bronzen plak. Na haar loopbaan ging ze door als motivational speaker en won ze ook het bekende programma Special Forces VIPS en deed ze ook mee aan Expeditie Robinson.