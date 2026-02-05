Eén dag voor de opening van de Winterspelen heerst er paniek in het olympisch dorp. Sporters van verschillende delegaties kampen namelijk met een 'mysterieus virus'.

Het gebeuren begon afgelopen woensdag. Vier ijshockeysters van het Finse nationale team begonnen ernstige ziekteverschijnselen te vertonen. De symptomen leken op die van het norovirus, oftewel de winterbraakziekte. De Poolse krant Fakt spreekt echter van een 'mysterieus virus'. De getroffen sporters hebben last ven buikkrampen en moeten veel overgeven. Eerder verschenen er beelden wat de reden van de ziekte-uitbraak kan verklaren.

'Een gênant filmpje'

Zo circuleerden er beelden van leden van de Finse ijshockeyploeg die in een druk restaurant in Milaan karaoke met elkaar aan het zingen waren. Het norovirus verspreidt zich namelijk makkelijk wanneer mensen dicht op elkaar zijn. De Finnen schaamde zich om deze beelden. "Een gênant filmpje. Zo vierde het Finse team feest voordat de norovirus-uitbraak bekend werd gemaakt", schrijft de Finse krant Iltalehti . Inmiddels hebben ook Franse en Amerikaanse sporters last van het 'mysterieuze virus'.

De Finse ijshockeybond komt met een reactie op de virusuitbraak. "Een sporter heeft zondag gegeten in een restaurant buiten het wedstrijddorp. Het is onmogelijk te weten waar de ziekte vandaan komt, aangezien deze zich gemakkelijk verspreidt via oppervlakken en voedsel."

Zweedse maatregelen

De Zweedse ploeg deelt in het olympisch dorp een gebouw met de Finse delegatie. Het land heeft dan ook extra maatregelen getroffen om geen besmetten sporters te krijgen. Volgens de sportief directeur van het Scandinavische land moeten zijn sporters vooral uitkijken, zo zegt hij tijdens een persconferentie. "We weten niet wat het is. We proberen uit te zoeken welke routes ze (de Finse sporters, red) nemen, welke liften ze gebruiken en hoe we de wasruimte en andere gedeelde faciliteiten kunnen gebruiken. Daarover hebben we dus een goede dialoog. Verder proberen we nauw contact met actieve mensen uit andere landen te vermijden."

Volgens de Zweedse directeur is er nog geen reden voor zijn sporters om in een totaal isolement te gaan. Het Nederlandse kamp heeft nog niets laten weten over de virusuitbraak.