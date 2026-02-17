De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Dinsdag 17 februari heeft Nederland weer kans op medailles.

Na het shorttracksucces van Xandra Velzeboer is het dinsdag de beurt aan de langebaanschaatsers. Alle ogen zijn gericht op de ploegenachtervolging voor vrouwen, een afstand waarop TeamNL mikt op goud. De Nederlandse ploeg bestaat uit Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud. Het trio werd eerder al wereldkampioen en geldt als een van de favorieten in Milaan.

De halve finales beginnen om 14.52 uur. Eerst nemen de Verenigde Staten en olympisch kampioen Canada het tegen elkaar op, daarna komen de Nederlandse vrouwen het ijs op. Zij treffen in hun halve finale wereldrecordhouder Japan, wat direct zorgt voor een flinke krachtmeting. Mocht Nederland het onderlinge duel winnen, strijdt het even later om het goud in de finale.

Bobslee

Aan het einde van de dag is er ook nog Nederlands bobsleegeweld. Dave Wesselink en Jelen Franjic komen dinsdag in actie in de derde en vierde run van de tweemansbob. Het duo staat na twee runs op de dertiende plaats en hoopt in de avonduren nog wat plekken te kunnen stijgen. De achterstand op de top is fors, maar met twee heats te gaan is er nog ruimte om een sterke afsluiting neer te zetten.

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.