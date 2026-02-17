De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Woensdag 18 februari kunnen shorttrackers Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer hun hattrick aan gouden medailles compleet maken.

Er is weer geen langebaanschaatsen in Milaan, net zoals maandag het geval was. Het peloton bereidt zich voor op de laatste afstanden: de 1500 meters en de mass starts. Van donderdag 19 februari tot en met zaterdag 21 februari zijn de laatste kansen voor individueel goud. Woensdag is er weer ruim baan voor het shorttrack, waarin 's avonds zowel Van 't Wout als Velzeboer hun derde gouden medaille kunnen pakken.

Shorttrack

De drie Nederlandse mannen Van 't Wout (Jens én broer Melle) en Teun Boer staan in de kwartfinales en moeten vanaf 20.15 uur door zien te stoten naar de halve finales en uiteindelijke A-finale. Jens is al tweevoudig olympisch kampioen na zijn zeges op de 1000 en 1500 meter. Bij de vrouwen staat Nederland, mét Xandra Velzeboer, om 21.00 uur in de grote finale van de relay. De aflossingsploeg is, samen met Italië, topfavoriet voor het goud. Doet Suzanne Schulting daarin mee of niet?

Vijfde goud Johannes Klaebo?

's Middags kijkt de hele wereld naar de teamsprint in het biatlon. Bij de mannen zit Johannes Hosflot Klaebo in de Noorse ploeg en hij pakte alleen in Milaan al vier keer goud. In totaal heeft hij met negen gouden medailles al de status van succesvolste olympiër ooit te pakken en woensdag kan hij nummer vijf bijschrijven, als zijn teamgenoten hun best doen voor hem. Zaterdag kan Klaebo er zelfs zes keer goud van maken, als ook de 50 kilometer op de planning staat nog.

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.