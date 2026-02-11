Lindsey Vonns olympische avontuur eindigde in een ware ramp. Een week voor haar afdaling scheurde ze haar kruisband. Desondanks besloot ze toch te starten, maar afgelopen zondag liep ze een complexe scheenbeenbreuk op bij een harde crash. Daarvan deelt de 41-jarige Amerikaanse nu schokkende beelden.

Vonn werd al twee keer geopereerd aan haar beenbreuk, woensdag volgde operatie 3. "Succesvol heeft vandaag een totaal andere betekenis dan een paar dagen geleden", schrijft ze bij een foto vanuit het ziekenhuis in Treviso.

Enorme fixatiepinnen

Vonn deelde meerdere foto's op Instagram. Eentje valt op, waarop te zien is dat haar linkerbeen met fixatiepinnen bij elkaar wordt gehouden. "Ik boek vooruitgang en ondanks het traag gaat, weet ik dat het goed komt. Dankbaar voor al het ongelooflijke medische personeel, vrienden, familie, die aan mijn zijde zijn geweest en de prachtige uitbarsting van liefde en steun van mensen over de hele wereld."

Onder anderen tennislegende Rafael Nadal, schaatsicoon Marianne Timmer, oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo en tennisster Naomi Osaka lieten hun steunbetuiging achter. Vonn feliciteerde vanuit haar ziekenhuisbed de Amerikaanse sporters die haar naar eigen zeggen inspiratie en "iets om voor te juichen" geven met hun prestaties.

Complexe scheenbeenbreuk

Het is een enorme rollercoaster geweest voor Vonn. Een week voor de Spelen scheurde ze haar kruisband bij een val op de wereldbeker. Ook liep ze kneuzingen en schade aan de meniscus op. Met een brace en heleboel zelfvertrouwen ging de Amerikaanse sportlegende toch van start op haar olympische droom. Na 13 seconden ging het gruwelijk mis en liep Vonn een complexe scheenbeenbreuk op.

Er kwam de nodige kritiek, maar het Nederlandse schaatsicoon Marianne Timmer nam het voor Vonn op. "Zij is haar hart gaan volgen, ze had het in haar kop. Het zou en moest gebeuren", vertelde ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik was ook gegaan. Dat zien we dan wel weer", zei ze over de mogelijke gevolgen. "Het is te hopen dat ze er geen schade aan over houdt."