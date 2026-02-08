Novak Djokovic stond vorige week nog in de finale van de Australian Open, maar zondagavond zat hij zelf op de tribune om een ontknoping te bekijken — en wel bij het kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen.

Waar Djokovic zelf vaak voor gevulde tribunes zorgt, was het nu de beurt aan de Servische toptennisser om plaats te nemen op de tribune. En dat deed hij met plezier. De tennislegende zat namelijk op de banken voor de ontknoping van landenwedstrijd in het kunstrijden.

Overwinning Verenigde Staten

Deze landenwedstrijd, waarin de vier disciplines samen acht onderdelen vormen, begon op de dag van de openingsceremonie en werd zondagavond beslist met de vrije kür bij de paren, mannen en vrouwen. Uiteindelijk gingen de Verenigde Staten er met het goud vandoor. Japan werd tweede en gastland Italië moest genoegen nemen met een derde plek.

De gouden plak voor de Amerikanen werd mede gewonnen door Ilia Malinin. Hij maakte de zaal wild met onder meer een achterwaartse salto. Zelfs Djokovic vond dit een staande ovatie waard. De Serviër stond op en klapte uitbundig nadat Malinin zijn vrije kür had afgerond.

Sinds 2014 op het programma

De landenwedstrijd in het kunstrijden staat pas sinds de Spelen van Sotsji (2014) op het olympisch programma. Die eerste editie werd gewonnen door Rusland, met boegbeeld Jevgeni Ploesjenko. In Pyeongchang (2018) was Canada nét beter dan de Russen, die toen al onder neutrale vlag reden vanwege het dopingschandaal rond Sotsji. Vier jaar geleden eindigde Rusland opnieuw bovenaan, maar die titel raakten de neutrale Russen kwijt na de dopingzaak rond de toen 15-jarige Kamila Valijeva.