Wat het kroonstuk van haar comeback had moeten zijn, mondde uit in een drama voor Lindsey Vonn. De 41-jarige Amerikaanse ging tijdens de olympische afdaling in Cortina d’Ampezzo al in de openingsfase van haar race hard onderuit, waardoor haar terugkeer op de Winterspelen mogelijk voortijdig ten einde kwam. Vonn werd in een helikopter afgevoerd. De eerste diagnose is bekend.

Alex Hödlmoser, de trainer van Vonn, zegt nog weinig te weten over de details, maar wel weet hij te vertellen dat het gaat om een fractuur in het onderbeen. Dat liet hij weten in gesprek met SRF. Vonn wordt momenteel verder onderzocht.

Vervelende val

Vonn kwam zwaar ten val tijdens de olympische afdaling. Al in een van de eerste bochten verloor ze na een oneffenheid in het parcours de controle. Met haar rechterarm bleef ze achter een poort hangen, waarna ze verdraaid op de piste terechtkwam. Haar pijnkreten waren duidelijk hoorbaar. Kort daarna werd Vonn op een brancard gelegd en per helikopter van de piste afgevoerd. Veel mensen waren erg geschrokken door de situatie.

Eerste signalen zijn niet goed

Met de helikopter werd Vonn eerst naar het olympisch ziekenhuis Codivilla in Cortina gebracht. Na een behandeling van ongeveer drie uur werd Vonn overgevlogen naar Treviso voor verder onderzoek. De eerste signalen zijn dus niet goed.

In de afdaling ging het goud uiteindelijk naar landgenote Breezy Johnson, terwijl de Duitse Emma Aicher zilver pakte. Binnen het Amerikaanse team heerst daardoor een dubbel gevoel. "We zijn blij met het goud, maar maken ons tegelijkertijd zorgen om Lindsey", vertelde de Amerikaanse trainer.

Gescheurde kruisband

De deelname van Vonn aan de Spelen was veelbesproken doordat ze onlangs ook al keihard ten val was gekomen. Bij een wereldbekerwedstrijd in Crans-Montana crashte de Amerikaanse ruim een week geleden en ook toen moest ze met een helikopter afgevoerd worden. Ze onthulde deze week dat ze een gescheurde kruisband had opgelopen, maar toch besloot ze mee te doen aan de Spelen. Daar ging het zondag dus opnieuw mis.