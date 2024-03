Amerikaans bikini-model met Cambridge mee naar prestigieuze Boat Race

De Londense wateren zijn zaterdag 30 maart weer het decor voor The Boat Race, een prestigieus roei-evenement. Twee universiteiten, Oxford en Cambridge, nemen het tegen elkaar op in een race over de rivier de Thames. Cambridge wordt onder anderen vertegenwoordigd door Savannah Adamo, bikini-model en Instagram-influencer.

De 24-jarige Adamo is van Amerikaanse komaf, maar studeerde af op Cambridge. Ze is onderdeel van het mannenteam van de Britse universiteit. Hoe werkt dat? Adamo in kandidaat voor de rol van de coxswain, wat betekent dat ze niet zelf hoeft te roeien. Ze is de enige op de boot die vooruit kijkt en is verantwoordelijk voor het sturen van de boot en het geven van commando’s. Tijdens haar tijd op de Universiteit van Californië in Berkeley heeft ze zelf ook geroeid.

Savannah Adamo in Camebridge-kleuren © The Boat Race

The Boat Race

The Boat Race is een van de bekendste amateur sportwedstrijden ter wereld. Daarbij is het ook een van de oudste. De roeiwedstrijd werd voor het eerst gehouden in 1829, sinds 1927 is er ook een gelijknamige editie voor vrouwen. Sinds 2015 wordt deze de dezelfde dag en op hetzelfde parcours gehouden.

Cambridge gaat tot nu toe aan kop. Bij de mannen heeft won de prestigieuze universiteit 86 keer tegen 81 keer voor Oxford. Bij de vrouwen staat het 47-30 voor de school van Savannah Adamo. De vrouwen hebben inmiddels al zes keer op rij gewonnen.