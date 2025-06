Sportnieuws.nl lanceert een gloednieuwe videoshow. Samen met olympisch hockeykampioene Fatima Moreira de Melo en voormalig proftennisser John van Lottum duikt het digitale sportmerk van DPG Media in de wereld van padel. In de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat is niemand minder dan Rafael van der Vaart te gast. De ex-international van Oranje is een fanatiek padelspeler en verkiest de sport tegenwoordig zelfs boven voetbal.

In een tiendelige videoserie wordt toegewerkt naar het grootste padeltoernooi in Nederland. Van 28 september tot en met 5 oktober strijkt de wereldtop neer in ons land voor Decathlon Premier Padel Rotterdam P1.

Sportnieuws.nl brengt in samenwerking met organisator van het toernooi, Tribe Company (bekend van onder meer de Vrienden van Amstel Live) tweewekelijks een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat. In de show wordt de actualiteit uit de Premier Padel Tour besproken, worden de absolute wereldtoppers belicht en testen we de padelkennis van onze gast. In de eerste aflevering trapt Rafael van der Vaart af.

Bekijk hieronder de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat.

John van Lottum is sinds dit jaar de toernooidirecteur van Decathlon Premier Padel Rotterdam P1. Fatima Moreira de Melo is net als Rafael van der Vaart een van de ambassadeurs van dit jaarlijks terugkerende padeltoernooi in Nederland. “John en ik zijn allebei helemaal gek van padel en we vinden het super leuk om de kijker verder mee te nemen in de padelwereld. Rafael is een echte liefhebber van padel en gewoon een hele open gast, dus de eerste aflevering is denk ik heel leuk geworden”, aldus Moreira de Melo.

“We geven een uniek inkijkje in de wereld van padel. Met Sportnieuws.nl Padelpraat spelen we in op de interesse in de snelst groeiende sport van Nederland. Door gepassioneerde boegbeelden als Fatima Moreira de Melo en John van Lottum te koppelen aan een videoshow én door interessante gasten uit te nodigen, hopen we een breed publiek te raken en vermaken”, zegt Twan Bovée, hoofdredacteur Sportnieuws.nl.

De eerste aflevering is vanaf vandaag te bekijken op Sportnieuws.nl en via het YouTube-kanaal van Sportnieuws.nl. Verder worden via sociale media als Instagram en TikTok regelmatig reels gedeeld met onder meer challenges tussen Moreira de Melo en Van der Vaart, tips en tricks van Nederlandse toppers en feiten en weetjes over padel.

“We bieden met Sportnieuws.nl Padelpraat de perfecte mix van sport en entertainment aan. Pure inhoud wordt afgewisseld met humor en hilarische challenges. Dat maakt deze videoshow aantrekkelijk voor iedereen. Zo hopen we kijkers op een inhoudelijke en ook vermakelijke manier mee te nemen in de wereld van padel en topsport”, aldus Bovée.

Decathlon Premier Padel Rotterdam vindt plaats van 28 september tot en met 5 oktober in Rotterdam Ahoy. Tickets zijn verkrijgbaar via premierpadelrotterdam.com .

Videoshows Sportnieuws.nl

Bekijk op Sportnieuws.nl meer videoformats. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag de afgelopen sportweek en behandelen in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast ook lastige dilemma’s en stellingen.

Verder schuiven in de nieuwste schaatspodcast de toppers Angel Daleman en Beau Snellink aan, bespreekt ex-toptrainer Robert Maaskant wekelijks de laatste stand van zaken in de voetbalwereld en geeft ex-profdarter Vincent van der Voort elke dinsdag in Darts Draait Door zijn scherpe mening over de verrichtingen van topdarters als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Dat en nog veel meer op Sportnieuws.nl, het merk dat jou als kijker, lezer en luisteraar probeert te raken en vermaken.