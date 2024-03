Tom Egbers treft schikking met NOS: presentator spoedig weer op de buis

Tom Egbers heeft een schikking getroffen in zijn rechtszaak tegen de NOS. De omroep maakt via de officiële kanalen bekend dat de presentator weer programma's gaat maken voor verschillende platforms.

Egbers startte in maart een procedure tegen de omroep. De presentator van de NOS werd op basis van een onderzoek van de Volkskrant een jaar geleden op non-actief gezet. Egbers zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie op de werkvloer en hij zou een affaire hebben gehad met een jongere collega. De presentator en de NOS spraken af dat hij na een tijd weer aan het werk mocht, maar dat duurde Egbers te lang waardoor hij naar de rechtbank stapte.

Programma's

Egbers gaat dus weer een de slag voor de NOS. Volgens de omroep 'gaat hij zich toeleggen op verhalende programma's en documentaires op de wijze zoals hij dat eerder deed in de NTR-programma's Toms Engeland, -Ierland en -Schotland.' Het is niet bekend of hij ook weer aan de slag gaat bij Studio Sport. Egbers gaat ook een aantal podcasts verzorgen voor de bekende omroep.

'Voortdurend gereflecteerd'

Egbers is blij dat hij weer aan het werk mag na een woelige periode. "Het is goed om weer aan het werk te gaan na een jaar waarin veel geschreven, gepraat en geopinieerd is. Ik heb voortdurend op dit jaar gereflecteerd. Vooral op mijn eigen rol in de cultuur van de NOS. Ik vind het erg verdrietig dat er collega's zijn die zich ongelukkig hebben gevoeld op de werkvloer van NOS Sport, in een cultuur waar ook ik deel van uitmaak."

'Goede afspraken'

Ook Geert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, is blij dat er een schikking is getroffen in de zaak met Egbers. "Er zijn goede afspraken gemaakt over een passende voortzetting die recht doet aan zijn lange carrière bij de omroep." In het najaar van 2024 of het begin van 2025 zal Egbers weer op televisie te zien zijn.