Waarom Taylor Swift de echte MVP is van de NFL 

Travis Kelce won meerdere Super Bowls met Kansas City Chiefs, maar zijn relatie met Taylor Swift is misschien wel zijn grootste bijdrage aan de sport. Samen met zijn broer Jason (oud-speler van Philadelphia Eagles) runt hij de American footballpodcast 'New Heights'.

Normaal goed voor sportpraat en inside jokes, maar sinds Swift daar haar nieuwe album aankondigde, is het de best bekeken aflevering ooit! Groter dan de aflevering met Brad Pitt én meer views dan die met LeBron James. Dit is pas een van de vele voorbeelden waarbij Swift impact heeft op de grootste sport van Amerika.

Door het dak

Swift trekt een compleet nieuw publiek naar de NFL. Tienermeisjes die nog nooit een touchdown hadden gezien, zaten ineens aan de buis gekluisterd. Sommige wedstrijden zagen een stijging in vrouwelijke kijkers van meer dan vijftig procent in de doelgroep 18–49. Voor een sport die vaak wordt neergezet als ruig en mannelijk, is dat een gamechanger.

De cijfers liegen er niet om. Apex Marketing becijferde een extra merkwaarde voor de NFL van 331 miljoen dollar, MarketWatch spreekt zelfs van bijna 1 miljard groei sinds haar relatie met Kelce begon. De NFL kreeg er dankzij Swift in één seizoen meer waarde bij dan menig franchise in jaren weet te realiseren.

Merchandise en volgers

Ook de kassa rinkelde. De shirtverkoop van Kelce steeg met ruim 400 procent. Zijn Instagram-account groeide in enkele dagen met enkel honderdduizenden volgers. Swifties bleken bovendien drie keer vaker sportartikelen te kopen en twee keer zo vaak NFL content te bekijken. Fans die normaal nooit iets met American football hadden, omarmden ineens de Chiefs en de sport zelf.

Taylor Swift Bowl

Het effect bereikte zijn hoogtepunt tijdens de Super Bowl LVIII. Bij vrouwen tussen 18 en 24 lag de kijkdichtheid 24 procent hoger, bij meisjes 12–17 zelfs elf procent. Niet voor niets werd het event omgedoopt tot de "Taylor Swift Bowl". Het leverde CBS en Paramount+ meer dan 123 miljoen kijkers op en in totaal schakelden meer dan 200 miljoen Amerikanen in. Een absoluut record.

Podcast-boost

Het albumnieuws in New Heights was nog een bewijs van haar bereik. Binnen 16 uur trok de aflevering bijna 10 miljoen views op YouTube. De livestream crashte zelfs kort na de lancering, met een piek van 1,3 miljoen gelijktijdige kijkers. De advertentiewaarde van de podcast steeg meteen. Amazon’s Wondery, dat ooit 100 miljoen dollar betaalde voor de rechten, kon opgelucht ademhalen: een investering die zich in recordtempo lijkt terug te verdienen.

Chiefs-fanbase verandert

Ook de Chiefs zelf merkten de gevolgen. Eigenaar Clark Hunt noemde Swifts invloed een "whirlwind". Waar de fanbase jarenlang keurig 50-50 verdeeld was tussen mannen en vrouwen, is inmiddels 57 procent vrouw. En niet onbelangrijk: de Chiefs wonnen 19 van de 22 wedstrijden waarbij Swift aanwezig was, inclusief een ongeslagen post-season. Toeval of niet, in Kansas City durven ze het woord "geluksbrenger" al hardop uit te spreken.

Wat begon als een liefdesverhaal, groeide uit tot de ultieme marketingcase. Eén onverwachte relatie bleek genoeg om de NFL groter en relevanter te maken dan ooit. Welk 'power couple' zou een soortgelijk effect kunnen hebben voor ‘ons’ voetbal en dus de Eredivisie? Die vraag laten we voor nu bij de showbizz collega’s.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.