Shock in sportwereld: cokesnuivende 26-jarige beschuldigd van doodslaan 71-jarige pensionado

De Engelse jockey Levi Williams wordt beschuldigd van doodslag. De 26-jarige ruiter zou de 71-jarige gepensioneerde Richard Wingrove zo hebben toegetakeld dat die aan zijn verwondingen is overleden.

Dit alles zou hebben plaatsgevonden op 18 maart 2025, meldt The Sun, in Newmarket. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gespoed en vervolgens gedurende tien dagen behandeld. Wingrove kwam toen alsnog te overlijden. Williams is aangeklaagd voor moord en doodslag. Inmiddels is de rechtszaak begonnen.

Gevecht

In de rechtszaak werd verteld dat er vlak buiten het café Wagon & Horses op 8 maart in de middag een gevecht tussen vier mannen uitbrak. Wililams was daar present om wat te drinken. Hij en een vriend waren betrokken bij het gevecht, met als tegenstander de zoon van het slachtoffer.

De jockey heeft naar verluid minstens eenmaal met zijn vuist uitgehaald naar Richard, waarna hij hem ook in de borstkas raakte. Die kwam daardoor ten val, smakte tegen de grond en bleef op de weg liggen. De val veroorzaakte fataal hoofdletsel.

Doodslag

Toen de politie arriveerde bij de bar, lag het roerloze lichaam van de pensionado nog steeds op die plek. Wililams werd gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van verwijtbaar letsel. Hij kwam vrij op borgtocht en werd na de dood van Richard wederom opgepakt om te worden verhoord. Volgens The Sun heeft de ruiter in 156 wedstrijden 12 keer gewonnen.

Coke

De loopbaan van Wililams ging al niet zo lekker, wat te maken heeft met zijn gebruik van cocaïne. Volgens TalkSport werd in 2021 een schorsing opgelegd vanwege een positieve test op coke en cannabis. In 2023 werd hij voor hetzelfde vergrijp alweer geschorst, toen voor 18 maanden. Die schorsing liep in november 2024 af, waarna Williams geen wedstrijden meer reed.

Wel was hij van plan om in maart 2025 zijn comeback te maken. Williams wordt momenteel vastgehouden in afwachting van verdere gerechtelijke procedures.