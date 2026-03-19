Jeroen Kampschreur werd onlangs op de Winterspelen Nederlands succesvolste paralympiër aller tijden. Hij won in Milaan drie keer goud, wat zijn totaal op vier bracht. Daarmee ging hij de overleden para-snowboardster Bibian Mentel voorbij.

Mentel kreeg te maken met botkanker, waardoor besloten werd een onderbeen te amputeren. De altijd positieve para-snowboardster debuteerde in 2014 op de Paralympics en pakte meteen twee keer goud. Vier jaar later volgde nog eens een titel in Pyeongchang, waar ook Kampschreur zich kroonde tot kampioen. Mentel overleed in 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, nadat er uitzaaiingen naar de hersenen waren geconstateerd.

Kampschreur treedt in voetsporen van legende

Met drie keer goud in Milaan nam Kampschreur het stokje over van Mentel. Hij praat nog vol lof over haar. De zitskiër zei eerder: "Het is een enorme eer dat ik die titel van haar mag overnemen, maar ik voel ook een enorme verantwoordelijkheid." Bij Eva gaf hij daar tekst en uitleg over. "Bibian die draagt eigenlijk nog steeds bij aan de bekendheid van de de Nederlandse para-sport", trapte hij af.

"Het is nu voornamelijk mijn taak om te blijven inspireren voor mensen met een beperking, en informeren voor mensen zonder beperking", aldus de viervoudig paralympisch kampioen. "Laten zien wat wij allemaal doen en wat er mogelijk is. Wij beoefenen extreme sporten en laten mensen met een beperking zien wat er allemaal mogelijk is. Je kan op wintersport gaan. Het is gaaf om dat een gezicht te kunnen geven en blijven geven. Dat wil ik graag blijven doen."

Kampschreur leeft voor snelheid

Met zijn 26 heeft Kampschreur nog wel even te gaan in zijn sportieve carrière. Bang voor de snelheid is hij niet. "Het gaat vreselijk hard, en het is ook nog eens lager bij de grond. Het is rock & roll, een achtbaan die je zelf bestuurt. Alleen dan speel je nog met de elementen", omschreef hij.

"k ben niet bang voor de snelheid, ik ben bang om heel snel stil te komen staan. Dat is het gevaar. Als je valt en je raakt iets, dan kan het heel gevaarlijk zijn. Maar ik kick op die snelheid."