De Paralympische Winterspelen zijn zaterdag officieel begonnen. De eerste medailles werden uitgereikt en ook TeamNL viel al in de prijzen dankzij een topprestatie in de afdaling van het para-alpineskiën.

De Nederlandse Claire Petit en Barbara van Bergen trapten zaterdag de Spelen af voor TeamNL in het para -alpineskiën, maar bemachtigden nog geen eremetaal. Petit (standing) werd zevende met een tijd van 1:28.29 op de afdaling. Van Bergen (sitting) kwam ten val en zette dus geen tijd neer.

Eerste medaille

Bij de mannen kwamen Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, en Thijn Speksnijder (sitting) in actie op de afdaling van het para alpineskiën. De Langen zorgde voor de eerste medaille voor Nederland. Hij won zilver met zijn tijd van 1:19.24. Het is de derde paralympische medaille voor de zitskiër, maar die andere twee haalde hij voor lege tribunes tijdens de Winterspelen in coronatijd in Beijing. In Cortina d'Ampezzo waren zijn vrouw en veel vrienden en familie aanwezig.

"Dit geeft een enorme boost", zei De Langen over het vervolg van zijn toernooi. Hij maakt op nog vier onderdelen kans op zijn eerste goud. "Met deze in de pocket is de drive alleen maar groter."

Kampschreur kwam ten val en haalde het dus niet tot de finish. Hij was vooraf een van de favorieten voor een medaille. Speksnijder klokte 1:26.22, wat goed was voor de tiende plaats.

Nederland op plek 12

Dankzij de eerste zilveren plak komt Nederland binnen op een gedeelde plek 12 op de medaillespiegel. Ook Spanje en Tsjechië staan op één keer zilver. De lijst wordt aangevoerd door Oekraïne. Dat won al zes medailles in het para-biatlon, waarvan drie keer goud, één keer zilver en twee keer brons.

China volgt op plek twee met ook zes medailles: twee gouden, twee zilveren en twee bronzen. Oostenrijk maakt de top drie compleet met twee olympische titels in het para-alpineskiën.

Medaillespiegel