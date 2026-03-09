Nederland is lekker bezig op de Paralympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Na zilver voor Niels de Langen op de openingsdag is nu ook het eerste goud binnen. Vlaggendrager Jeroen Kampschreur zorgde voor de primeur voor TeamNL. Check hier de medaillespiegel.

Kampschreur kwam zaterdag nog ten val en haalde het dus niet tot de finish. Hij was vooraf een van de favorieten voor een medaille. Maandag zette hij alles recht op de Super-G, waar hij te sterk was voor absolute legende Jesper Pedersen uit Noorwegen, die al zes keer goud had gewonnen op de Spelen. Kampschreur, die vlaggendrager was bij de openingsceremonie, pakte zijn tweede paralympische titel.

De Nederlandse Claire Petit en Barbara van Bergen trapten zaterdag de Spelen af voor TeamNL in het para -alpineskiën, maar bemachtigden nog geen eremetaal. Petit (standing) werd zevende met een tijd van 1:28.29 op de afdaling. Van Bergen (sitting) kwam ten val en zette dus geen tijd neer.

Eerste medaille

Bij de mannen kwamen Kampschreur, Niels de Langen, en Thijn Speksnijder (sitting) zaterdag voor het eerst in actie op de afdaling van het para alpineskiën. De Langen zorgde voor de eerste medaille voor Nederland. Hij won zilver met zijn tijd van 1:19.24. Het is de derde paralympische medaille voor de zitskiër, maar die andere twee haalde hij voor lege tribunes tijdens de Winterspelen in coronatijd in Beijing. In Cortina d'Ampezzo waren zijn vrouw en veel vrienden en familie aanwezig.

"Dit geeft een enorme boost", zei De Langen over het vervolg van zijn toernooi. Hij maakt op nog vier onderdelen kans op zijn eerste goud. "Met deze in de pocket is de drive alleen maar groter."

Nederland stijgt naar plek tien

Dankzij het eerste goud en de eerste zilveren medaille, stijgt Nederland een paar plekken en staat nu op plek tien in de medaillespiegel. Samen met Noorwegen en Spanje, die precies dezelfde medailles wonnen, verdeelt TeamNL de top-tienpositie. China is vooralsnog oppermachtig op de Paralympische Winterspelen.

China domineert

China domineert het evenement en staat na 2,5e dag fier bovenaan met acht keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons. Het gat naar nummer twee Oekraïne is enorm. Het door oorlog verscheurde land staat op drie keer goud, twee keer zilver en vijf keer brons.

Medaillespiegel