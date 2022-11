Het bewogen jaar van Martijn Kleermaker

In deze aflevering van de dartspodcast van Sportnieuws.nl gaan presentatoren Martijn Baars en Robert Hüsken op bezoek bij Martijn Kleermaker. We bezoeken hem in zijn knusse huisje in Harderwijk. Wat doet deze Nederlandse darter naast het darten? En wat houdt hem bezig? Martijn Kleermaker vertelt een jaar na de hersenbloeding en het herseninfarct van zijn vader hoe hij het ondanks alles toch voor elkaar bokste om in december op het WK darts te staan.

In deze aflevering van de dartspodcast van Sportnieuws.nl gaan presentatoren Martijn Baars en Robert Hüsken op bezoek bij Martijn Kleermaker. We bezoeken hem in zijn knusse huisje in Harderwijk. Wat doet deze Nederlandse darter naast het darten? En wat houdt hem bezig? Martijn Kleermaker vertelt een jaar na de hersenbloeding en het herseninfarct van zijn vader hoe hij het ondanks alles toch voor elkaar bokste om in december op het WK darts te staan.